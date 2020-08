Chorvatsko zaznamenalo úbytek turistů z Česka, největším problémem jsou noční bary a kluby

Počty nakažených podle Lackoviče rostou jen lokálně - v nočních barech a klubech. Pokud lidé budou dodržovat standardní hygienická opatření a vyhnou se těmto místům, riziko nákazy je minimální, sdělil ČTK.

Lackovič předpokládá, že letos by dovolenou v Chorvatsku, které dlouhodobě patří k nejoblíbenějším letním cílům českých turistů, mohlo strávit zhruba 500.000 Čechů. Podle Českého statistického úřadu loni v zemi delší pobyt absolvovalo 740.000 lidí.

Chorvatsko v posledních dnech zaznamenalo rekordní počty nakažených koronavirem. Slovinsko proto zemi ode dneška zařadilo na seznam rizikových států, v pondělí k tomuto kroku přistoupilo Rakousko. "Ve většině chorvatských letovisek je počet nakažených minimální a čeští turisté se nemají čeho obávat. Například v severní části Chorvatska, kde tráví dovolenou až 60 procent všech turistů, a kde je i pro Čechy velmi oblíbené letovisko Istrie, za celou sezonu nebylo víc než 20 nakažených. V Dubrovníku je aktuálně 21 nakažených," uvedl Lackovič.

Největším problémem jsou podle Lackoviče noční kluby a bary. Chorvatský ústav veřejného zdraví proto jejich provoz omezil pouze na venkovní prostory s dodržením bezpečných odstupů. Restaurace i obchody u Jadranu jsou podle Lackoviče otevřené. Roušky jsou povinné ve veřejné dopravě, bankách, nákupních centrech, obchodech nebo na poštách, řekl dále.

Přes cestovní agenturu Invia se ve druhé polovině srpna do Chorvatska vydá 21 procent jejích klientů. Nejvíce jich bude podle mluvčí agentury Andrey Řezníčkové v Poreči. "V létě dovolenou v Chorvatsku poptávají hlavně rodiny s dětmi. V září se do země chystá ještě téměř tisícovka klientů. To už jsou lidé spíše bez dětí," uvedla Řezníčková.

Portál Slevomat zaznamenal růst prodejů Chorvatska podle svého ředitele Ladislava Veselého začátkem června. Od počátku srpna postupně klesají. "A to je trend celého zahraničí. Tedy těžko odhadnout, zda se v tom poklesu projevuje pouze končící sezona, nebo zprávy o koroně. Myslíme si ale, že pro lidi, co jsou na Chorvatsko zvyklí a jezdí tam pravidelně, se nic moc nemění. Ti jsou odhodlaní odjet tak jako tak. Navíc v rámci zahraničí stejně větší, respektive lepší možnosti celé léto neměli," doplnil.