Dovolená v Bulharsku? Zájem Čechů výrazně opadl, ačkoli neplatí žádná omezení

Vyplývá to z ankety ČTK mezi cestovními kancelářemi. Češi mohou do Bulharska i zpět cestovat bez omezení, vyžadovány nejsou testy na koronavirus ani karanténa.

Největším tuzemským prodejcem zájezdů do Bulharska je CK Alexandria, která má v zemi i vlastní síť hotelů. Loni tam s ní odjelo na 40.000 lidí. "Letos vzhledem k aktuální situaci bohužel očekáváme výrazný pokles, počet zákazníků se bude nejspíš pohybovat okolo čtvrtiny původního plánu," uvedl marketingový ředitel CK Petr Šatný. S CK Travel Family loni do Bulharska vycestovalo 2500 lidí, letos CK podle svého jednatele Ivana Lackoviče počítá se čtvrtinou. V případě cestovní agentury Invia do Bulharska nyní míří podle její mluvčí Andrey Řezníčkové 20 procent jejích klientů, z toho polovina na Slunečné pobřeží.

Celková nabídka ubytování se podle Šatného vlivem koronaviru zúžila. Klíčová zařízení podle něj ale fungují. Podle Lackoviče mnoho hotelových řetězců hlavně na Slunečném pobřeží otevřelo pouze svoje nejlepší hotely přímo v první linii u pláží a do nich soustřeďuje všechny svoje klienty, uvedl.

"Na letošní sezónu se v Bulharsku dobře připravili a dodržují bezpečnostní opatření. Od klientů, kteří se odtud vrátili, nebo tam ještě pobývají, máme velmi pozitivní zpětnou vazbu," uvedla mluvčí CK Blue Style Jana Ondrejechová. Podle Šatného aktuální opatření zahrnují dodržování rozestupů v hotelech i na plážích, zvýšenou dezinfekci prostor, personál obsluhující zákazníky u švédských stolů či omezení animačních programů. Podle Lackoviče je rouška vyžadována na letišti, v autobusech a obchodech. Na plážích mohou lidé chodit volně, navíc jsou podle něj obsazené většinou jen z jedné třetiny.

"Oblíbených a českými turisty hojně navštěvovaných letovisek je dnes již výrazně více, než jen Slunečné pobřeží či Zlaté písky. Pro české turisty je zřejmě nejznámější a nejnavštěvovanější Primorsko, které patří k těm živějším letoviskům a kde se v klidu domluvíte i česky. Pro klidnější povahy je tu třeba Carevo. A romantici, kteří si chtějí pobyt u moře zpestřit procházkami v malebných uličkách historického městečka, vyráží do Sozopolu či Nessebru," uvedl Šatný. Výhodou dovolené v Bulharsku jsou podle něj kvalitní služby za dobrou cenu. Netýká se to přitom jen ceny zájezdu, ale i cen na místě. Podle Lackoviče jsou ceny služeb na úrovni loňského roku, tedy o deset až 15 procent nižší než v ČR.

V Bulharsku podle Českého statistického úřadu v roce 2018 delší pobyt strávilo 167.000 Čechů, rok před tím to bylo 214.000. V loňskem roce úřad v rámci výběrového šetření o cestovním ruchu nezjistil dostatečně velký počet cest do této destinace, údaj proto nezveřejnil. Za odbor komunikace ČSÚ to ČTK sdělil Tomáš Chrámecký.