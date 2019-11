Hledáte exotickou dovolenou plnou vzrušujících zážitků? Vydejte se do Vietnamu

Nejlepší čas pro dovolenou ve Vietnamu je období od listopadu do března, důvodem je tamní podnebí, které je hodně ovlivňováno monzuny. I v tomto čase je ale nutné na dovolené počítat s občasnými dešťovými přeháňkami. Více o počasí vám napoví průvodce pro Vietnam. Pojďme se raději nyní podívat na to, co si na dovolené v jihovýchodní Asii nenechat ujít.

Bez návštěvy alespoň jednoho národního parku se nevracejte

Vyrážíte-li do Vietnamu především za poznání historie a architektury, pak budete nejspíš zklamáni. Většina památek byla v minulosti stavěna z přírodních materiálů, a tak se řada z nich nedochovala. O to více času ale můžete strávit v národních parcích, kterých je ve Vietnamu v současné době třicet, mezi ty nejnavštěvovanější patří ostrovní park Cat Ba, Be Be, Cu Phong, Bach Ma nebo Cat Tien. Vstup do národních parků je zpoplatněn, avšak můžete v nich strávit tolik času, kolik budete chtít, a navíc i tábořit.

Kromě krásné scenérie si ve Vietnamu rozhodně vyhraďte čas také na hlavní město Hanoj, kde zažijete dokonalou symbiózu moderny a tradice. V metropoli nechybí jak nákupní centra a výškové budovy, tak ani Stará čtvrť s pouličními prodavači nabízejícími místní pivo i šťávu z cukrové třtiny. V centru města se pak nachází jezero Hoan Kiem, přes které vede červený most na ostrov s chrámem Nefritové hory.

A jaká další místa si připsat na seznam při putování po Vietnamu? Třetí největší město Hai Phong, město Sapa s nespočtem úchvatných rýžových políček, největší horu Fan Si Pan, zátoku Halong, která patří mezi sedm přírodních divů světa, císařské město Hue, Saigon město plné motorek a výtečného jídla a místní pláže.

Jak je to ve Vietnamu s dopravou?

K procestování celého Vietnamu vám jedna dovolená nejspíš stačit nebude, pokud ale víte, že se do této země na jihovýchodě Asie už jen tak nepodíváte, pak je dobré zavčasu zvážit, jak se ze severu Vietnamu dostanete na jih.

Na dlouhé vzdálenosti je vhodné využít leteckou dopravu od státních aerolinek Vietnam Arlines, popřípadě Pacific Airlines. Další možností je vlakové spojení, ze severního města Hanoj se tak do jižního Ho Či Minova Města dostanete po železnici za dva dny. Ve vlacích však dejte pozor na vysokou míru zločinnosti.

Pokud budete vyrážet na delší vzdálenosti autem, pamatujte, že v zemi neplatí mezinárodní řidičák, v mnoha případech, vám tak nezbude nic jiného než si pronajmout vůz i s řidičem.