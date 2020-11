Na Islandu jezdí po mizejícím ledovci obří autobus, pasažéři jsou nadšení +VIDEO

Červená karoserie autobusu dlouhá 15 metrů a jeho osm kol s pneumatikami širokými dva metry šplhá západně od Islandské vysočiny po 844 kilometrech čtverečních staletého ledu.

Z nejvyššího bodu ledovce, ve výšce asi 1400 metrů nad mořem, je úchvatný pohled na ploché vrcholky zasněžených hor v okolí. Včetně míst, kde bývával Okjökull, první islandský ledovec, který už v důsledku klimatických změn v roce 2014 zcela roztál.

VIDEO: Instead of a slow slog on snowshoes, a giant bus sweeps passengers across Iceland's second largest glacier. The red glacier mega bus is 15 metres (50-foot) long and fitted with massive tyres for traction across the powder snow of western Iceland's vast Langjokull ice cap pic.twitter.com/PYY13YQMor