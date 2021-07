Náklady na ubytování v případě karantény hradí v Itálii vláda, v Chorvatsku či Rakousku cestovatel

Nuceně prodloužený pobyt se přitom nemusí týkat jen lidí, které nemoc covid-19 postihne, ale i ostatních, kteří s nimi byli ve styku. ČTK to dnes sdělil Vlastimil Divoký, manažer komunikace pojišťovny ERV, která se specializuje na cestovní pojištění. Podle cestovní agentury Invia míří nyní do Chorvatska tisíce klientů, do Itálie se jich chystají stovky, řekla ČTK mluvčí agentury Andrea Řezníčková.

Mezi nejčastější výdaje spojené s nařízenou karanténou patří podle Divokého také náhradní doprava zpět do vlasti. Lidé by tak neměli podceňovat výběr pojištění, které náklady pokryje. V případě, že se do izolace dostanou, asistenční služba jim pomůže situaci řešit.

Pro nakažené a lidi, kteří s nimi byli v kontaktu jsou podle Divokého v Itálii vyhrazené hotely. Karanténa je nařízena podle něj na deset dní u pozitivního člověka bez příznaků a je ukončena negativním PCR testem. U cestovatelů, kteří vykazují příznaky trvá karanténa minimálně deset dní, PCR test je možné provést nejdříve tři dny po odeznění symptomů. V případě dlouhodobě pozitivních pacientů izolace podle Divokého končí po 21 dnech. Konkrétní postup nařizují tamní hygienické stanice a místní zařízení.

Rovněž Slovensko má podle Divokého pro nakažené koronavirem a lidmi, kteří s nimi byli ve styku vyhrazené hotely. Délka karantény je podle něj pevně stanovena na dva týdny.

V Chorvatsku platí podle Divokého desetidenní karanténa ukončená negativním testem. Lidé ji musejí nastoupit v původním ubytování. S obdobnými podmínkami se cestovatelé setkají i v Rakousku.

V případě cestovní agentury Invia se do Itálie v červenci chystají čtyři procenta klientů, před pandemií to bylo podle Řezníčkové devět procent. Dopravu vlastním automobilem podle ní volí 60 procent lidí. Itálie před pandemií patřila mezi nejoblíbenější letní destinace českých turistů. Delší pobyt tam v roce 2019 podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) strávilo 605.000 Čechů, za loňský rok nejsou údaje dostupné.

Chorvatsko je momentálně u klientů Invia na třetím místě v oblíbenosti, dovolenou u Jadranu se v červenci chystá strávit 12 procent zákazníků. I v tomto případě lidé nejčastěji odjíždějí vlastním vozem. Loni na vícedenním pobytu v Chorvatsku bylo podle ČSÚ 412.000 Čechů, v roce 2019 dokonce 740.000.

U zájezdů na Slovensko Řezníčková vzhledem k zavedení nových opatření, kdy od pátku budou muset neočkovaní lidé po překročení hranic nastoupit do izolace, očekává zpomalení prodejů. V minulém roce delší pobyt na Slovensku strávilo podle ČSÚ 353.000 Čechů, předloni jich bylo 697.000.

Do Rakouska podle Řezníčkové Češi odjíždějí častěji individuálně, než prostřednictvím cestovní kanceláře. Na vícedenní pobyt jich tam podle ČSÚ loni vyrazilo 275.000, v roce 2019 jich bylo 409.000.