Přehled: Lyžování v zahraničí bude pro Čechy o svátcích prakticky nemožné

České ministerstvo zahraničních věcí přineslo přehled pravidel a omezení, které jednotlivé lyžařské destinace na příští týdny nyní chystají:

Rakousko

Zprovozní lyžařská střediska 24. prosince, ale ubytování v hotelech a penzionech bude povoleno až od 7. ledna. V tento den by měly otevřít i restaurace. Češi mohou nyní do Rakouska cestovat s negativním testem, od 19. prosince ale zřejmě země podmíní příjezd povinnou karanténou na deset dní bez ohledu na výsledek testu. V praxi to znamená, že lyžování kolem svátků bude možné pouze pro Rakušany, poznamenal k tomu ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Itálie

Lyžařská sezóna bude zahájena nejdříve 7. ledna. Střediska na severu země zůstávají uzavřena, v provozu nejsou ani další služby jako hotely nebo restaurace. Od 21. prosince navíc i v Itálii dojde ke zpřísnění cestování. Chystá se povinná dvoutýdenní karanténa bez ohledu na výsledek testu.

Slovensko

Od 21. prosince platí povinnost negativního testu pro všechny návštěvníky lyžařských středisek. Čeští občané se přitom testem musí prokázat už teď, pokud na Slovensko cestují. Provoz hotelů není omezen, ale restaurace nesmí obsluhovat zákazníky ve vnitřních prostorech.

Německo

Do konce prosince zůstávají zavřená střediska také v německých Alpách. Vleky v Bavorsku stojí nejméně do 10. ledna. K dispozici budou alespoň upravované běžecké tratě. Do Bavorska ale aktuálně není možné cestovat kvůli sportu nebo rekreaci. Výjimky jsou striktně omezeny na pendlery, mezinárodní dopravu nebo návštěvy nejbližší rodiny.

Francie

Zprovoznění lyžařských areálů se očekává až během ledna, právě alpské regiony se totiž potýkají s velkou vlnou epidemie. Vláda o konkrétních podmínkách rozhodne pravděpodobně v pátek, otevřeny mají být alespoň běžecké tratě. Po cestujících z EU nyní Francie nepožaduje testy, pouze je silně doporučuje. Platí však povinnost před každou cestou vyplnit speciální atestaci.

Švýcarsko

Jediná alpská země, kde vlekaři zahájili sezonu bez zdržení. Pro české občany však aktuálně platí povinná desetidenní karanténa. Změna je zatím ohlášena od 14. prosince, kdy by Česko mohlo vypadnout ze švýcarského seznamu rizikových zemí.

Polsko

Otevřené jsou zatím sjezdovky, uzavřeny hotely a restaurace.