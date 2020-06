Chystáte se mimo ČR? Vojtěch popsal "semafor". Ze dne na den může být vše jinak

Pokud jde o třetí země, tak vůči těm se bude vymýšlet jednotný a koordinovaný postup v rámci celé EU. Vojtěch o novém normálu v případě cestování informoval v interview pro ČT24. Jako problematickou momentálně vnímá situaci ve Slezském vojvodství, které spadá do červené zóny, a tudíž se všichni návrativší odtamtud musejí prokazovat negativním testem na covid-19, případně se podrobit 14denní karanténě. K protestům dochází na obou stranách hranice, ale podle ministra mají omezení smysl, protože tam jsou pendleři, kteří odtamtud jezdí. Část horníků pochází právě z této oblasti.

Ministr nicméně vyloučil, že by semafor měnil stejně rychle jako ten klasický dopravní. Aktualizovat se bude týden od týdne. Lidé by tedy měli zvážit cesty do žlutých, odkud mají omezené cesty do Česka pouze tamní občané, protože mohou velmi snadno přepnout do červené právě během pobytu a dostat je do "pasti". Vojtěch také slíbil, že EU do konce června skončí s pracemi na poslední fázi rozvolnění, tedy otevření se zbytku světa, které musí být v tomto směru jednotné. V některých regionech už je situace dobrá, ale jinde stále špatná, např. v Rusku nebo Jižní Americe.

Méně testů, ale zato lokálních

Rozhovor se následně stočil k počtu testovaných, který byl v neděli a pondělí nejnižší od 15. března, přičemž ale stále roste podíl pozitivních na celkovém počtu provedených testů, což by mohl být varovný signál, že se nedaří podchytávat všechny případy a že inteligentní karanténa nefunguje, jak by měla. Vojtěch to vysvětlil tím, že se více zaměřuje na lokální úroveň, jelikož se situace liší kraj od krajů. Nejhůř na tom momentálně jsou Karvinsko a OKD. Celostátní testování už ale postrádá logiku.

S chytrou karanténou se zároveň také vybudovalo několik laboratoří, kterých sice ubývá, ale za to jsou svojí kapacitou schopné se kdykoliv zapojit v případě nástupu druhé vlny epidemie. Systémem by se navíc měl podle ministra Vojtěcha zabývat speciální obor, který nově resort zdravotnictví zřizuje. Nestihne-li se to včas, pak by měla pomoc poskytnout armáda.

Vrátíme se někdy k úplnému normálu?

V závěru debaty se hovořilo také o příchodu sezónní chřipky, která možná bude mít za následek znovuzavedení povinnosti nosit roušky, jelikož se potvrdilo, že skutečně dokáží zpomalit šíření nákazy. Vojtěch má v tomhle směru strach, že spolu půjdou ruku v ruce dvě epidemie, což by mohlo být velmi nebezpečné pro rizikové skupiny, kdyby onemocněly jak chřipkou, tak i covidem-19. Samotný SARS trval dva roky, ale spoléhat se na to nelze. Nejlepší by podle ministra bylo očkování.