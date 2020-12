Soumrak "botticelle". Řím zakázal provoz kočárů a bryček v ulicích města

Po zákazu provozu koňských povozů mnoho let volali ochránci zvířat a ve volební kampani ho slíbila i stávající starostka italské metropole Virginia Raggiová.

"Kočárům nebude povoleno se pohybovat po ulicích či v dopravním provozu, ale pouze uvnitř historických parků," uvedla starostka. Námitky proti provozu byly časté hlavně během letních měsíců, kdy koně tahaly kočáry ve velkém horku.

Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traffico, ma solo all'interno di parchi e ville storiche. Una scelta confermata grazie al regolamento approvato dall’Assemblea Capitolina: https://t.co/tDoGuEFrL9 pic.twitter.com/WwCp4ge55a