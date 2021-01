Turisté si myslí, že pro ně cestovní omezení neplatí. Končí ve vězení

Za poslední měsíc se objevila celá řada případů turistů, kteří se dostali do problémů, když vyrazili na dovolenou za sluncem a pískem. V prosinci skončila americká studentka Skylar Macková na dva měsíce ve vězení, když přiletěla na Kajmanské ostrovy a už po dvou dnech porušila povinnou 14denní karanténu.

V lednu strávila bývalá britská královna krásy Zara Hollandová s přítelem Elliottem Lovem pět dní v karanténě ve čtyřhvězdičkovém hotelu na Barbadosu, než podstoupila druhý PCR test, který je vyžadován pro cestující z vysoce rizikových zemí. To vše bylo v pořádku. Ale když byl Loveův druhý test pozitivní, rozhodl se pár namísto další karantény pro útěk - a ujel na letiště, kde se pokoušel dostat do letadla a zpátky domů.

Pak tu byl britský pár rovněž na Barbadosu, který se pokusil zpestřit si karanténní izolaci přizváním místní obyvatelky za účelem sexu (byla dopadena, když lezla přes plot kolem hotelu) a turista na Jamajce, který si odskočil z hotelové karantény pro pití - a skončil ve vězení.

Trávit karanténu na sluníčku vypadá jako nejjednodušší věc, o jakou zatím byl kdo požádán od začátku pandemie. Tak proč lidé porušují pravidla? "Kdykoli jsou lidé postaveni před krajně děsivý scénář, dosavadní výzkum ukázal, že mají tendenci 'vypnout'," říká klinická psycholožka Bhavna Jani-Negandhiová. "Proto se během pandemie chovají způsobem, který naznačuje, že se uzavřou před fakty - a věří, že jim se nic nestane, že jsou ohrožení jen ti nejzranitelnější," dodala.

Negativně k tomu podle odborníka na cestovní ruch přispívá nedostatek provázanosti v cestovních omezeních po celém světě. "Neexistuje tu žádná konzistence, a to cestovatele hrozně mate," řekl Paul Charles, bývalý ředitel komunikací firmy Virgin Atlantic, který nyní vede vlastní PR poradenskou firmu.

Charles je přesvědčený, že ideální cestou by byl globální přístup vedený státy G20. "Zavedení globálního programu testování, kdy by každý mohl být při odletu testován s výsledkem do 30 minut, by mohlo proměnit způsob, jakým momentálně cestujeme - nebo ne," řekl.

Zároveň ale musí úřady důsledně prosazovat všechna omezení platná pro cestovatele. "Tohle je možná jedna z příčin problému - že vlády nepodpořily přísnější pravidla jejich přísnějším prosazováním. Ekonomiky po celém světě se hroutí, protože lidé porušují pravidla, což znamená, že jsou pak zaváděna ještě přísnější opatření a na delší dobu," dodal Charles.

Cestou přísného prosazování pravidel jdou například Kajmanské ostrovy. "Už v lednu 2020 jsme se začali připravovat na očekávaný příchod koronaviru na naše pobřeží," řekl Roy Tatum, šéf úřadu premiéra Aldena McLaughlina.

Raná opatření zahrnovala zákaz cest z postižených zemí a kontrolu všech cestujících po příletu. Ale navzdory tomu byl v březnu 2020 potvrzen první případ nákazy na Kajmanských ostrovech. Následně se na 14 dní uzavřely hranice a zavedla 14denní karanténa ve vládou kontrolovaných zařízení pro všechny osoby vstupující se do země.

Mezi další opatření patřily zákazy vycházení, uzavření škol a omezení přístupu do domů s pečovatelskou službou, nemocnic, věznic a na pláže. Výsledek? Do letošního ledna Kajmanské ostrovy zaznamenaly jen 359 případů nákazy a dvě úmrtí.

V současnosti je vstup na Kajmanské ostrovy omezený pro obyvatele a hrstku dalších lidí, kteří mají s ostrovem a jeho obyvateli nějaké vazby. Během prvních restriktivních opatření na ostrovech byly stovky lidí stíhány a potrestány pokutou za jejich porušení. Od té doby úřady zaznamenaly jen sedm nových případů - včetně Skylar Mackové.

Tato americká studentka dostala povolení přijet na Kajmanské ostrovy za svým přítelem Vanjaem Ramgeetem, který tu žije. Po příletu se ale měla na dva týdny izolovat v karanténě. Namísto toho si po dvou dnech sundala sledovací zařízení a připojila se ke svému příteli při závodech ve vodním lyžování. Když ji policie dostihla, neměla roušku a nedodržovala společenský odstup.

Soud ji původně poslal na čtyři měsíce do vězení, ale po odvolání jí trest snížil na dva měsíce za mřížemi. Stejný trest dostal i Ramgeet. Dívčina rodina se snažila protestovat, obrátila se dokonce i na amerického prezidenta Donalda Trumpa s prosbou o pomoc, ale vláda Kajmanských úřadů odmítla ustoupit. "Kdyby se v naší malé komunitě rozšířil covid-19, bylo by to potenciálně zničující," řekl Tatum.

"Mluvíme tu o nemoci, která dokáže zabíjet lidi a zničit ekonomiku. Proto musí být každý, kdo úmyslně poruší důležité zákony a pravidla na ochranu veřejného zdraví na našich ostrovech, přísně potrestán," dodal Tatum. "Tresty slouží jako odrazující prostředek, díky němuž lidé chápou závažnost viru a to, jak důležité jsou zákony a opatření k ochraně veřejného zdraví."