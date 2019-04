Jede se do Afriky. ZOO Dvůr Králové otevřela safari, začíná hlavní sezona

Dnes zoo v galerii Tengenenge také otevřela výstavu fotografií Naděje x Vyhynutí oceňované americké reportážní fotografky Ami Vitaleové. Autorka v roce 2009 fotila převoz nosorožců bílých severních ze Dvora Králové do Keni a v jejich dokumentování pokračuje i nyní, kdy na planetě zbývají poslední dva jedinci. Na velikonoční svátky zoo připravila program s velikonočními dílnami.

Hlavní letošní novinkou v části safari je nově postavený most přes jednu z vodních ploch. Most je dlouhý 150 metrů a svou železnou konstrukcí připomíná mosty, které se kdysi budovaly v Africe. S nákladem 27 milionů korun šlo o největší investici zahrady za posledních deset let.

"Konstrukci nového mostu tvoří 13 ocelových dílů, zatímco cesta je vyložena modřínovými prkny. S přimhouřením oka se stavba podobá mostu přes africkou řeku Zambezi," uvedl ředitel zoo Přemysl Rabas.

Poznamenal, že největší stavební boom zažila zahrada v 70. letech pod vedením tehdejšího ředitele Josefa Vágnera. "Od té doby se však část staveb dostala na hranici své životnosti, což je právě případ mostu v safari vedoucí přes jezero, kde tráví léto pelikáni, volavky a husy," uvedl Rabas.

zdroj: YouTube

V africkém safari o rozloze asi 30 hektarů lidé projíždějí mezi desítkami volně žijících zvířat. Největší stáda tvoří antilopy, zebry, pakoně. "Během následujících týdnů ošetřovatelé do safari ještě převezou dva žirafí samce Micka a Bazyla. Ve lvím safari na návštěvníky čeká smečka lvů berberských sestávající ze dvou samic a jednoho samce," řekla mluvčí zoo Andrea Jiroušová.

V těsném sousedství areálu safari zoo také za 17,7 milionu korun postavila nové zimoviště pro asi 50 kopytníků. Návštěvníci zoo zimoviště nejspíš ani nepostřehnou, ale pro provoz safari je podle Rabase zásadní. "Dosud musela být zvířata každý rok do safari přivážena a odvážena v nákladních autech ze stájí v zázemí zahrady. Z nových zimovišť budou na sezonu jednoduše přepouštěna přímo do safari, což pro ně bude mnohem lepší," uvedl Rabas.

Vstupné do zoo zůstalo stejné s výjimkou vjezdu automobilem do safari, který zdražilo o 45 korun na 240 korun. Základní vstupné pro dospělého v hlavní sezoně zůstalo na 230 korunách. Pokud chce dospělý návštěvník vidět i části safari s volně žijícími zvířaty, připlatí si 50 korun za jízdu safaribusem. Děti a studenti mají jízdu safaribusem zdarma. Safaribus nejezdí do lvího safari. Jedno místo v takzvaném afrika trucku, který jezdí do afrického i lvího safari, stojí 80 korun.

Letní sezona v zoo s otevřenými areály safari potrvá do konce září. V klasické části zoo se nacházejí například pavilony slonů, nosorožců, šelem, ptáků, plazů či primátů.