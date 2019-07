Dovolená na vodě? Expert pro EZ vysvětlil, na co si dát pozor a kam vyrazit

Jan Česnek je cvičitel vodní turistiky a také provozovatel vodní půjčovny Tajmen ve Vsetíně. Kromě tradičních zájezdů po českých řekách se věnuje i sjíždění divoké vody, které je čím dál populárnějším adrenalinovým sportem. Pro EuroZprávy.cz vysvětlil všechno, co je potřeba k sportovní aktivitě vědět.

Jaké jsou nejpopulárnější destinace Čechů, kteří míří na vodu?

U nás v Česku je to určitě Vltava. Má tu výhodu, že díky vypouštění z Lipna má vždy dostatek vody pro splutí, když k tomu přidáte perfektní zázemí, plné kempů, půjčoven, hospůdek, krásné krajiny a historických měst je to prostě dokonalá kombinace. Mezi další oblíbené řeky patří Sázava, Ohře, Berounka, Lužnice a mnoho dalších. Na Slovensku je to Dunajec, také má vždy dostatek vody a do toho nádherný NP Pieniny. Nejpopulárnější rakouskou řekou je potom Salza o které se dá s nadsázkou tvrdit, že je taky česká, protože Češtinu tam slyšíte na každém kroku. V posledních letech stoupá obliba polských řek, protože jsou liduprázdné, mají dostatek vody i v létě a navíc mají většinou písčité dno i břehy, takže jsou ideální pro dobrodružnější rodiny s dětmi. Jedinou nevýhodou bývá nedostatečné zázemí, které je ovšem vykoupeno romantikou na prázdných řekách a stanováním, kde se vám líbí.

A proč vlastně mají Češi vodní turistiku, tak rádi?

Těžké odpovědět, ale upřímně si myslím, že Češi jsou obecně dost outdorový národ. Hodně chodíme po horách, jezdíme na kole, lyžích a v neposlední řadě na vodu. Možná je to díky nedávné době, kdy jsme neměli možnost tolik cestovat a poznávat nejrůznější světové destinace. Místo toho jsme se soustředili na to, co nám nabídla naše republika. My máme u nás nádherné řeky, takže pro mnoho lidí to byl nejspíše způsob trávení volna příjemnou aktivitou u vody. V dnešní době patříme mezi světové vodácké velmoci. Snad každý Čech minimálně jednou za život pádloval někde na řece a další stovky tisíc Čechů jezdí na vodu pravidelně. S tím souvisí úspěchy našich reprezentantů ať už ve vodním slalomu, sjezdu nebo raftingu.

Na co si při plánování dovolené se sjížděním řeky dát pozor?

Člověk by si měl dopředu výlet perfektně naplánovat. To znamená, jaký úsek daný den pojedu, kde budu spát, z kilometráže zjistit potencionálně nebezpečná místa např. jezy nebo obtížné peřeje, vědět, kde se nachází lékařské pohotovost atd. Při samotné plavbě bychom si měli dát pozor na dodržování pitného režimu (na vodě je menší pocit žízně). Určitě bychom měli mít také pokrývku hlavy, na řece se před sluncem neschováte a výlet potom může skončit nepříjemným úpalem či úžehem. Rozhodně bychom se měli vyvarovat požívání alkoholických nápojů před a během plavby. Jedno dvě piva nikoho nezabije, ale člověk musí na vodě zůstat ostražitý, se zvýšenou hladinou alkoholu se zpožďuje reakční doba, člověk nabývá sebevědomí a vrhá se do míst, které by ho za střízliva ani nenapadly sjet. Nehledě na to, že alkohol roztahuje vlásečnice, takže když je vám zima, tak místo toho aby vás alkohol zahřál, tak způsobí, že teplo ztrácíte daleko rychleji. Takže pokud alkohol, tak nejlépe večer u táboráku.

Pokud jste úplní začátečníci, tak je dobré vzít si na den či dva vodáckého instruktora, který vás naučí základy techniky a taktiky jízdy, ukáže vám jak poznat nebezpečná místa, jak jezdit ve skupině anebo základy záchrany.

Jaké lodě si vybrat?

U klasických prázdninových řek jsou určitě nejlepší plastové lodě typu Vydra nebo Samba. Jsou rychlé a člověk se aspoň tolik nenadře. Pokud vyrážíte na řeky obtížnosti WW II a více (divoká voda se děli na obtížnosti od WWI – WW VI) je lepší zvolit nafukovací kanoe se samovylévacím rukávem např. Baraka, Rio, Yukon. Na obtížné řeky od stupně WW IV a více jsou nejvhodnější rafty nebo plastové kajaky, na takové terény by se měli vydávat jen opravdu zkušení vodáci. Pokud si přesto nejste jistí výběrem lodě, tak v každé půjčovně vám rádi poradí, kterou loď zvolit.

Sjíždění divoké vody je také extrémní sport | foto: Jan Česnek

Kdy je nejlepší vyrazit?

Nejvíce vody bývá v řekách na jaře při tání sněhu anebo po deštích. Každý správný vodák při větším dešti sleduje portály povodí nebo CHMI a při sjízdnosti oblíbené řeky neváhá s partou přátel vyrazit. Oblíbené bývají také vodácké akce při příležitosti vypouštění přehrady či rybníku, např. Moravice, Ostravice, Jihlava nebo Vavřinec. V letních měsících bychom si měli ověřit, jestli má řeka dostatek vody. Nejlepší na ověření jsou buď portály jednotlivých povodí nebo web raft.cz , kde je sjízdnost toku znázorněna pomocí semaforu, takže se v tom pohodlně vyzná i laik.

Jaké jsou nové trendy v rámci vodní turistiky?

V posledních letech stoupá obliba nafukovacích kánoí, mají několik výhod, např. jsou skladné, téměř nezničitelné, nepotopitelné, lehké při přenášení … jedinou větší nevýhodou je, že musíte hlídat tlak ve válcích, takže byste neměli nechávat loď na břehu na přímém slunci. Co se týče jízdy po vodě, tak se dostává do módy jízda na SUPu (Stand Up Paddleboard). V dnešní době již paddleboardy nabízí většina větších půjčoven.

Vodáctví není jen českou záležitostí, kam vyrazit do zahraničí a co od toho čekat?

V okolí ČR se nacházejí některé oblíbené vodácké destinace. Nejoblíbenější je pro řadu vodáků výše zmíněná Salza v Rakousku. Má průzračnou vodu, překrásnou krajinu a divoké, relativně bezpečné peřeje. Navíc nabízí perfektní zázemí. Další oblíbenou řekou bývá Soča ve Slovinsku, která má opravdu nádhernou modrou vodu. Soča, ale na rozdíl od Salzy může být nebezpečná. Protéká vápencovým korytem, takže se může v obtížných pasážích občas vyskytnout nebezpečný sifon. Soča je vhodná pro zkušenější posádky. Další oblíbené vodácky turistické destinace se nacházejí na Balkáně např. řeky Bosny, Černé Hory, Albánie nebo Rumunska. V Rakousku a Slovinsku, Itálii a dalších západních zemí najdou vodáci čisté kempy a většinou perfektní zázemí. Na Balkáně je to s tím komfortem horší, v bývalé Jugoslávii je nutné si také dávat pozor na minová pole v blízkosti řek.

Voda to není jenom Berounka, ale i divoké řeky. Co sjíždění vody jako adrenalinový sport?

Na divoké vodě je krásné to, že stejný adrenalin může pociťovat začátečník na terénu WW II jako zkušený jezdec na terénu WW V. Jízda na divoké vodě může být nebezpečná. Jezdec by si měl uvědomit, na jakou obtížnost má a neměl by se nechat vyhecovat kamarády. Čím obtížnější je řeka, tím více zkušeností byste měli mít. Na terény WW IV a více by se měli vydávat jen opravdu zkušení jezdci v malých sehraných skupinách s odpovídajícím vybavením (helma, vesta, pádlo, neopren nebo suchý oblek, házecí pytlík…). Takovéto terény se jezdí v malých skupinách z vracáku do vracáku, před obtížnými peřejemi se zastavuje a následně se prohlížejí, volí se nejlepší cesta a rozestavuje se záchrana. I přesto může na takových terénech, zejména při přecenění sil a nedostatečné výbavě, dojít i k vážným úrazům např. pohmožděniny, zlomené kotníky, vykloubená ramena nebo zlomené obratle v nejhorších případech dokonce k utonutí.

Divoká voda je jen otázkou větších zahraničních toků, nebo se dá vyrazit někam i v tuzemsku?

Divoká voda pro běžného vodáka „turistu“ (do obtížnosti WW III) se v ČR moc nevyskytuje. Tady je opravdu lepší zajet někam do zahraničí, i když i u nás se najde pár pěkných řek či potoků o obtížnosti WW II – III např. Ostravice, Hamerský potok, Vavřinec a další. Co se týče extrémní vody i u nás jsou úseky řek obtížností WW IV–V např. Vltava v úseku „Čertovy proudy, Vydra kolem Turnerovy chaty, horní Labe, Bíle Labe, Mumlava, Horní Kamenice a další. Takže zkušení kajakáři a rafťáci si i u nás přijdou na své.