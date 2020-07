Hvězdárna v Brně nabízí lidem výlet ze Země až na Měsíc

Planeta Země má ve skutečnosti průměr 13.000 kilometrů. Nafukovací Země, takzvaná terralóna má průměr deset metrů, podle Duška stála kolem 200.000 korun. "Kdyby se naše Země zmenšila na 10 metrů, Měsíc by měl v průměru asi 3,5 metru, proto je tak velký nafukovací Měsíc. Jejich vzdálenost by při tomto měření byla asi 300 metrů, což je současná poloha Země na náměstí Míru a Měsíce u hvězdárny," řekl Dušek. Podle něj mohou lidé zdarma absolvovat trasu ze Země na Měsíc každý den od 16:00 do 24:00. Kromě toho hvězdárna pořádá letní kino a pořady v planetáriu.

Podobu modelu s fotorealistickým povrchem navrhl tým Visualove. Speciální plátno včetně žebrování má plochu 490 metrů čtverečních, k sešití byly potřeba dva kilometry nití. Velikost modelu je srovnatelná s rodinným domem, váží ale jen 150 kilogramů. Disponuje vnitřním osvětlením. "Navrhli jsme model Země i Měsíce, který byl loni na Kraví hoře. Letošní Měsíc má skoro čtyři metry, je to menší bratr toho velkého, který tu byl loni," uvedl Jan Machát z týmu Visualove.

Povrch terralóny tvoří záběry Země z vesmíru v rozlišení jeden kilometr na jeden obrazový bod. Sněhová pokrývka na Sibiři nebo Aljašce naznačuje, že záběry vznikly v podzimních měsících. Na jižní polokouli je zřetelných několik systémů bílých mraků, takzvaných cyklon.

Terralóna nemá severní pól nahoře, je pootočena v úhlu 23 a půl stupně, tedy podobně jako planeta Země, jejíž rotační osa svírá s rovinou oběhu stejný úhel. Díky tomu se během roku mění denní osvit a střídají roční doby.