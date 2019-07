Retro prázdniny: Proč už se nejezdí k moři do Rumunska a do Ruska?

— Autor: Jan Fiala / EuroZprávy.cz

Léto je tady a všichni, kteří si to můžete dovolit, a kteří rádi relaxujete u moře, se rozmýšlíte, jestli vyrazíte do Španělska, Turecka, Řecka, anebo do Čechy milovaného Chorvatska. Někteří si třeba rádi zavzpomínáte na "staré dobré časy" a zajedete do dnes populární destinace, do Bulharska. Ale proč ne do Rumunska? A proč ne do Ruska? Vždyť i tam je teplo a moře!