Návrat z některých zemí se neočkovaným opět ztíží

Při návratu ze země s vysokou mírou rizika platí povinnost podstoupit v Česku PCR test, a to nejdříve pátý a nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčný člověk v samoizolaci. Už před příjezdem do ČR se test vyžaduje v případě návratu veřejnou dopravou. Také zde platí povinnost před příjezdem vyplnit příjezdový formulář.

Podmínky při návratu se netýkají lidí, kteří mají dva týdny ukončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19. I oni ale musí při návratu vyplnit příjezdový formulář.

Na základě dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ministerstvo zdravotnictví každý týden aktualizuje seznam zemí podle míry rizika nákazy. K územím s nízkým rizikem nákazy v Evropě nově patří Itálie a Madeira, které se tak přidaly k Lichtenštejnsku, Maltě, Vatikánu a Kanárským ostrovům.

Z mimoevropských zemí pak Austrálie, Bahrajn, Hongkong, Chile, Jižní Korea, Jordánsko, Kanada, Katar, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Rwanda, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Tchaj-wan a Uruguay.

Mezi země se středním rizikem nákazy patří Andorra, Dánsko, Francie, Island, Kypr, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, San Marino, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Baleárské a Azorské ostrovy.

Za území s vysokým rizikem se považuje Belgie, Bulharsko, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Řecko a Slovensko. Do tmavě červené kategorie značící velmi vysokou míru rizika pak náleží Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko a Slovinsko a ostatní třetí země mimo EU.

Česko uznává očkování občanům třetích zemí, kteří mají dokončenou vakcinaci z mimounijní země látkou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), nebo jí odpovídající vakcínou, kterou schválila Světová zdravotnická organizace (WHO) pro nouzové použití. Tyto osoby musejí mít vystavený ověřitelný certifikát, který je zveřejněn v seznamu certifikátů na webu ministerstva. Může jít také o očkování ze zemí, pro které byl uzavřen implementační akt a vydávají certifikát podle evropského nařízení.