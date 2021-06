CK: Klienti mají zájem o hrazené testy, chybějí ale přesné informace

Pojišťovny budou v červnu proplácet dva PCR testy a čtyři antigenní testy, od července pak dva PCR a dva antigenní testy měsíčně. Certifikát o negativním testu na covid-19, očkování nebo prodělání nemoci si lidé mohou ode dneška stahovat prostřednictvím Očkovacího portálu občana.

Hned na přihlašovací stránce ale mohou uživatelé narazit na nesrovnalost. Je zde uvedeno, že přihlášení jednorázovým SMS kódem slouží jen pro ty, kteří absolvovali očkování a uvedli číslo mobilního telefonu. Zpravodajové ČTK ale zjistili, že se mohou tímto způsobem přihlásit i lidé, kteří si nechali v certifikovaném odběrovém místě provést test. Ve chvíli, kdy lidé dostanou SMS zprávu z centra o výsledku testu, měl by se jim v systému zobrazit a je možnost si stáhnout certifikát. Ten je česko-anglický, ale platný jen pro Evropskou unii. Některé mimo evropské státy jako Turecko nebo Egypt vyžadují tištěný certifikát s razítkem.

"Vyjádření, které proběhlo v médiích o testech zdarma a neúplné informace o této možnosti, způsobilo zahlcení našich informačních linek. Dle našich informací testovací místa zatím nevědí, jak PCR testy zdarma realizovat, dále nevíme, zda jsou legální pouze antigenní testy, jak uvedly některé servery a zda budou akceptovány i u jiných zemích," uvedl mluvčí CK Exim Tours Petr Kostka.

Možnost podstoupit dva PCR hrazené ze zdravotního pojištění podle mluvčí cestovní agentury Invia umožní si léto užít i lidem, pro které by jinak testy znamenaly význam zásah do rozpočtu. "U čtyřčlenné rodiny je to už opravdu viditelné finanční ulehčení. Zájem se den ode dne zvyšuje, až budou o hrazených PCR testech a certifikátech v angličtině jednoznačné informace, očekáváme další velký nárůst prodejů," řekla.

Také mluvčí CK Čedok Eva Němečková potvrdila, že klienti mají o hrazené testy zvýšený zájem. Ten ale bude klesat v závislosti na proočkovanosti populace, uvedla dále. Lidé se podle ní zajímají především o podmínky vstupu do jednotlivých zahraničních destinacích, platná opatření a také pravidla pro návrat. "Pro klienty jsme připravili přehled vybraných států, kde veškeré informace najdou," dodala.