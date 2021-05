Co bude s důchody? Reformu penzí projedná legislativní rada

Maláčová několikrát zopakovala, že by měla vláda co nejdřív její reformu projednat a poslat do Sněmovny. Ministryně už dřív řekla, že je možné do říjnových sněmovních voleb změny důchodů schválit. Vzhledem k termínům to ale není příliš reálné.

Maláčová svou reformu představila loni v prosinci. Tvoří ji tři důchodové novely. První počítá se zavedením minimální penze ve výši 28 procent průměrné mzdy, druhá s dřívější penzí pro pracovníky v náročných profesích a třetí s bonusem 500 korun za vychované dítě. Ostře proti je ministerstvo financí. Podle něj navrhované změny udržitelnost systému penzí ještě zhoršují a příjmy na důchody neřeší. Podobné výhrady měly i některé další resorty.

Řepka podotkl, že ministerstvo práce předložilo návrhy novel 7. května. "Legislativní rada vlády má návrhy zákonů projednat a zaujmout k nim stanovisko do 60 dnů od jejich předložení vládě, což je skutečnost ministerstvům všeobecně známá, kterou musí vždy zohlednit při vytváření harmonogramu přípravy návrhů zákonů, zejména pak tehdy, jde-li o natolik zásadní návrhy jako v tomto případě," uvedl mluvčí. Podotkl, že podle autorů má reforma přinést stěžejní změny a stanovit rámec pro stabilní důchodový systém na desítky let, proto musí být i posouzení pečlivé a zevrubné.

Nyní projednávají trojici novel pracovní komise legislativní rady. Ta pak posoudí, zda jsou návrhy v souladu s ústavním pořádkem i ostatními zákony, mezinárodními smlouvami či právem EU. Zaměří se i na srozumitelnost a jednoznačnost či na hodnocení dopadů (RIA).

Babišova vláda si reformu penzí stanovila ve svém programu jako první ze svých šesti strategických směrů. Dohodu na podobě reformních změn ale koalice nemá. Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už před několika měsíci prohlásila, že tento kabinet komplexní důchodovou reformu nepředloží a na přijetí změn není do voleb už dost času. Deník N informoval o tom, že návrh Maláčové odmítli premiérovi poradci.

Maláčová ČTK řekla, že důchodová reforma patří k jedné z jejích priorit a pro její projednání a přijetí udělá maximum. Uvedla, že je možné navrhovanou legislativu stihnout do voleb přijmout, pokud k tomu bude politická vůle. Dodala, že by chtěla, aby se koalice na reformě "hezky domluvila". Na pondělní tiskové konferenci ČSSD prohlásila, že tento týden chce řešit "jak dostat návrh co nejdřív do Sněmovny".

O reformě jednala komise pro spravedlivé důchody. Na přesné podobě reformních změn se neshodla. Podle šéfky komise Danuše Nerudové byla ale shoda na principech.