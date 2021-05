Co týden dal a vzal: Netradiční koncert Mňágy i předání cen novinářům

Novinářské ceny se předávaly v netradičních kulisách

Daniel Stach z České televize a Petr Koubský z Deníku N převzali na konci dubna své letošní Ceny Ferdinanda Peroutky. Bohužel vzhledem k opatřením způsobeným pandemií covidu-19 proběhlo předání tentokrát neformálně, a ne v Centru současného umění DOX, jak se původně předpokládalo.

Novinářská Cena Ferdinanda Peroutky se uděluje od roku 1995. Vznikla ke stému výročí narození tohoto významného českého novináře a publicisty. U jejího zrodu stáli Jiří Ruml a Slávka Peroutková, prof. Miloslav Petrusek, prof. Antonín Přidal, Terezie Kaslová-Jungrová, Zdeněk Mahler, režisér Josef Protiva, Pavel Pecháček, spisovatel Karel Pecka, Madla Vaculíková, Jan Petránek, Ondřej Pittauer. Tato novinářská cena byla založena Nadací Lidových novin.

Ferdinand Peroutka má nezastupitelné místo v dějinách československé žurnalistiky. Bývá nazýván „K. H. Borovským dvacátého století“. Smyslem udělování cen se tak stal zvýšení prestiže novinářské a publicistické práce a profese.

Mňága a Žďorp zahráli Brnu ze střechy

Vteřiny věčnosti, Hodinový hotel, Rodné lány, Den, kdy v Brně hrála ABBA – tyto známé písně kapely Mňaga a Žďorp zazněly v pondělí 26. dubna v Brně, kde tato valašská hudební formace streamovala z budovy Šumavská Tower. A nebyla tam sama. Po chvíli se k ním přidal Meky Žbirka se svým dvorním kytaristou Honzou Ponocným a v doprovodu kapely zahrál například 22 dní a Len s ňou.

„Bylo to Brno ale krásné!!! No fakt! Nikdo nespadl dolů, naopak i Meky vyjel až nahoru, což říkala Katka, že bude fakt zázrak. A byl, stejně jako všechno ostatní, včetně počasí. Ani na Apollu ani na Šumavské jsme neměli žádný plán B, kdyby chcalo a foukalo.“ Doplnil ještě ten večer na svůj profil frontman kapely Petr Fiala.

Show na počest Alfonse Muchy se odkládá

Multimediální show na motivy díla i života secesního malíře Alfonse Muchy se již podruhé musela kvůli pandemie posunout na 16. února 2022 do O2 Universum. Následně hned jaře téhož roku bude také součástí českého pavilonu na světové výstavě EXPO v Dubaji. Jak uvádí pořadatelé, iMUCHA show je multimediální příběh o souboji tvořivosti a destrukce, který se odehrává na pozadí života a díla světoznámého malíře, grafika, designéra a vizionáře stylu secese – Alfonse Muchy. Současný komiksový příběh, technologicky nejvyspělejší projekce, moderní hudba, tanec, akrobacie nebo dechberoucí stage design, to všechno vypráví o životní cestě slavného výtvarníka očima mladého kreslíře komiksů.

Show je jednou ze tří částí projektu iMUCHA, který kromě ní nabízí také unikátní výstavu nejrozsáhlejší sbírky díla Alfonse Muchy a multimediální výstavu. Za celým projektem stojí trojice producentů – Richard Fuxa, Michal Dvořák a Igor Rattaj.

Je unikátní, že projekt disponuje celosvětově nejrozsáhlejší sbírkou plakátů, digitalizovanou podobou velké části Muchova díla, včetně obrazů, knih, velkých pláten, šperků či užitných předmětů. Navíc užitím revolučního programu EbSynths od Adobe je secesním dílům vdechnut život a celý tento životní příběh provází podmanivý, nenapodobitelný hlas Pierce Brosnana. A to už jistě stojí za to si počkat do příštího jara!

iMucha show (2021)

Autor: Michal Dvořák

Vypravěč: Pierce Brosnan

Libreto: Tomáš Belko (writer, screenwriter – Vivaldianno etc., Creative Director of Ogilvy Czech republic)

Hudba: Michal Dvořák, Jiří Janouch, Astor Piazzolla

Choreografie: Tom Rychetský, Viktor Konvalinka (Národní divadlo Praha, Dekkadaners)

Činoherní klub se chystá na letní představení

Činoherní klub na svých stránkách uvedl radostnou zprávu, na kterou čekají spousta příznivců divadla a kultury vůbec. V červenci se totiž chystají hrát ve Valdštejnské zahradě. Od 23. – 26. 7. budou uvedeny inscenace Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho. Jedná se o nejproslulejší hru spoluzakladatele, kmenového autora a režiséra Činoherního klubu Ladislava Smočka. Psychologická groteska o lidumilovi v podání Boleslava Polívky, který se málem stane několikanásobným vrahem, byla přeložena do čtrnácti jazyků, hrála se ve většině evropských zemí, ale i v Latinské Americe. Vedle Polívky zde excelují Ivana Chýlková, Ondřej Vetchý, Jaromír Dulava a Otmar Branzuský. Další hrou bude proslulý Bůh masakru. V režii Ondřeje Sokola získala „komedie o živlech v lidském nitru“ své mnohé příznivce.

"Nic, k čemu může dojít mezi mužem a ženou, není tak důležité, aby bylo nutno si kvůli tomu rvát vlasy," Tak zní úvodní motto inscenace Léda (Manželskonemanželská povídka). Jedná se o psychologickou studii, která proniká do manželského i nemanželského života, kdy vzájemné puzení i nepřekonatelný odpor mezi pohlavími může vést k nevěře, citové exaltaci i nevraživé vyprahlosti, falešným sebepředstavám, kdy milostná touha přestává být touhou, stane-li se šedou skutečností.

Obnovený kostel v Gutech čeká vysvěcení

Jistě si mnozí vzpomenou na 2. srpna 2017, kdy v Třinci-Gutech vyhořel dřevěný kostelík z 16. století. Krajský soud v Ostravě tehdy poslal za zapálení kostela tři mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka na 3,5 roku, osm a devět let do vězení.

Obnova kostela vyšla zatím téměř na 30 milionů korun. Okolo 20 milionů korun stála nová stavba, přes šest milionů vnitřní vybavení. K slavnostnímu vysvěcení kostela mělo dojít již několikrát, přidala se i opatření spojená s epidemií koronaviru. Nakonec byl biskupem stanoveno datum 6. června, kdy proběhne první bohoslužba. Vše se bude konat podle platných omezení – uvnitř kostela 20 lidí a další dvě desítky mohou být venku. Věřící, kteří nebudou na místě, budou moci sledovat přímý přenos vysílaný Českou televizí.

Nová stavba je věrnou kopií původního kostela. Interiér kostela, který oheň zcela zničil, bude při další obnovené stavbě nahrazen moderním mobiliářem a soudobou výzdobou.