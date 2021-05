Covid pasy ve Sněmovně narazily. Poslanci odmítli potvrdit legislativní nouzi

Předloha se stala terčem opoziční kritiky i kvůli tomu, že úřady by mohly podmínit certifikátem účast lidí na veřejných i soukromých akcích nebo jejich vstup do různých provozoven. Prokazovali by se organizátorům, provozovatelům či pověřeným osobám.

Předlohu v podobě, jak ji předložilo ministerstvo zdravotnictví, není možné schválit, uvedl předseda ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS). Podle něho je třeba najít minimalistickou verzi, která usnadní cestování do zahraničí. Předseda pirátského klubu Jakub Michálek upozornil na to, že omezení by mohlo zahrnout jakékoli infekční onemocnění. Vláda by měla předložit nový návrh ve stavu legislativní nouze, míní. Podle poslance KSČM Stanislava Grospiče by bylo nejlepší, pokud by vláda novelu stáhla a předložila jinou. "Vytváříme občany druhé kategorie," uvedl.

"Nemyslíme si, že by se covid pas měl vůbec projednávat," podotkl předseda klubu SPD Radim Fiala. Podle poslance STAN Petra Pávka si předloha zaslouží širší debatu. Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka si postěžoval na to, že kabinet o ní s poslanci předem nejednal, její nynější podoba je podle Jurečky na hraně ústavnosti a možná i za ní.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) připomněl, že zdravotnický výbor dnes plénu navrhl, aby o předloze hlasovalo nejpozději v polovině června. Byl by tedy podle něho čas na zásadní úpravy návrhu. Vondráček varoval, že zamítnutí stavu legislativní nouze bude znamenat, že Sněmovna bude moci zahájit projednávání novely až po uplynutí zákonné desetidenní lhůty. Vyslovil obavu, že standardním procesem zákonodárci nebudou schopni předlohu přijmout.

Dolní komora nakonec trvání stavu legislativní nouze nepotvrdila. Pro návrh hlasovalo 82 ze 174 přítomných poslanců, proti jich bylo 86.

Společný evropský rámec pro vydávání a ověřování certifikátů o očkování, testování a prodělání nákazy nazvaný Digitální zelený certifikát má EU vydat přímo účinným nařízením. Zavedení evropského dokladu pro usnadnění cestování mezi členskými státy se předpokládá od července.