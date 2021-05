Česko považuje ruské zařazení mezi nepřátelské země za další krok k eskalaci. Zeman opět mlčí

Česko vrací Slovensko opět do červených zemí

Slovensko se po týdnu na takzvané mapě cestovatele v pondělí vrátí z oranžových do červených zemí s vysokou mírou rizika nákazy koronavirem. Z nejhorší kategorie do červené se přesunou Francie a Andorra. Oranžovou barvu značící střední míru rizika bude nově mít San Marino, do zelené kategorie, pro kterou neplatí žádné povinnosti při cestování, se vrátí Island. V dnešní tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví.