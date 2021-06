Google se rozhodl přispět 25 milionů euro na boj proti dezinformacím

European Media and Information Fund je spravován Calouste Gulbenkian Foundation v partnerství spolu s European University Institute. Fond má sloužit k poskytování grantů výzkumníkům, fact-checkerům a neziskovým organizacím za účelem posílení mediální gramotnosti, výzkumu dezinformací a fact-checkingu.

Přidělování grantů bude mít na starosti nezávislá komise složená z odborníků. Google se nebude podílet na rozhodování o tom, komu peníze půjdou.

Rozhodnutí Google předcházela intenzivní kritika technologických firem, že nejsou dostatečně aktivní v boji s dezinformacemi v online prostoru. Zvláště ve Spojených státech zákonodárci kritizovali Facebook, Google a Twitter kvůli šíření dezinformací na sociálních sítích.

Američtí politici si pozvali ředitele Facebooku, Googlu i Twitteru a ptali se jich na to, jestli cítí zodpovědnost za lednové události ve Washingtonu. Snažili se také zajistit odstranění anti-vakcinačních kampaní.

Z dlouhodobého hlediska zásadnější jsou ale zvažované změny americké legislativy v oblasti zvýšení odpovědnosti za obsah publikovaný na sociálních sítích. V počátcích internetu byla odpovědnost správců omezena s tím, že nebyli považováni za vydavatele. V případě některých typů nezákonného obsahu je nyní ale možné, že dojde k přehodnocení tohoto pravidla.

Mark Zukerberg za Facebook zdůrazňoval zavedené programy na boj proti dezinformacím včetně zapojení osmdesáti organizací zaměřených na fact-checking a označování vyvrácených narativů. Podle jeho vyjádření Facebook například odstranil 12 milionů kusů nepravdivého obsahu ohledně Covid-19.

Sundar Pichai za Google podobně argumentoval, že YouTube se v roce 2020 zaměřil na identifikaci a odstranění obsahu, který byl zavádějící pro voliče a přidal na homepage informační panely ohledně Covid-19.

Jack Dorsey za Twitter pak uvedl, že pro boj s dezinformacemi je zásadní získat si důvěru uživatelů skrze transparentnost a férové procesy při zachování algoritmického výběru a posílení ochrany soukromí.

Twitter se rozhodl experimentovat v boji s dezinformacemi se dvěma přístupy – skrze Birdwatch a Bluesky.

Birdwatch je komunitní řešení, kdy 2000 uživatelů z komunity Twitteru může označovat zavádějící tweety a přidávat k nim poznámky. Podle prvotních výsledků to vypadá, že poznámky jsou v některých případech vyváženým hodnocením faktů, jindy ale sklouzávají k účelové kritice.

Bluesky je pak nezávislý tým financovaný samotným Twitterem, který pracuje na vytvoření otevřených a decentralizovaných standardů pro sociální média.

Evropská unie se snaží zapojovat technologické firmy do boje proti tomu, aby se na dezinformacích dalo vydělávat, především skrze inzerci. Pomocí aktualizovaného kodexu chce stanovit robustní monitorovací framework a jasná kritéria pro vyhodnocení, zda se firma pohybuje v nastavených mantinelech. Původními signatáři dohody z roku 2018 byli například Google, Facebook, Twitter, Mozilla, Microsoft nebo TikTok, do budoucna by mělo dojít k rozšíření i na menší technologické firmy.