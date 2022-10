Internetoví „hrdinové“ končí u soudu jen výjimečně, padl však možná přelomový rozsudek

S verbálními trestnými činy v prostředí sociálních sítí se u soudu stále setkáváme výjimečně. Příspěvky na sociálních sítích s jakýmkoli kontroverze vzbuzujícím obsahem často vyvolávají velmi agresivní reakce, mnoho přispěvatelů dostává výhružky smrtí, znásilněním i jinými formami útoku.

Často ale nedochází k hlášení těchto incidentů, protože mnoho lidí považuje tyto projevy za nedílnou součást pohybu na sociálních sítích a zároveň se často předpokládá, že tyto útoky samozřejmě zůstanou pouze u slovní podoby.

Proto je rozsudek soudce okresního soudu Víta Sochovského významným potvrzením, že pachatelé slovních útoků nejsou beztrestní a že podobné jednání může být považováno za vysoce společensky nebezpečné.

Patrik Tušl byl nepravomocně odsouzen k deseti měsícům odnětí svobody a Tomáš Čermák k šesti měsícům odnětí svobody za hanobení národa, rasy, etnické skupiny a podněcování nenávisti vůči skupině osob. Nejednalo se tedy o obvinění z šíření dezinformací, přestože jsou oba výraznými postavami dezinformační scény.

Obžalovaní i státní zástupce si ponechali lhůtu na odvolání, rozsudek tedy není pravomocný. Oba muži zůstávají ve vazbě, protože existuje obava, že by v trestné činnosti mohli pokračovat.

Čermák na nahrávce například prohlašuje: „Žene se sem strašná pohroma, půjde to hodně rychle do prd**e. A teď musíme hodně něco zdůraznit. Ukrajinci se tady začínají množit, jedna demonstrace za druhou. Musíme okamžitě začít jednat, jinak půjdeme do haj**u.“ Tušl mezitím vypočítává mítinky, které se měly konat na podporu napadené Ukrajiny.

Směrem k tomu největšímu pak Tušl prohlašuje: „Pět tisíc zasr**ejch špinavejch Ukrajinců, ty vole. Tam musíme bejt!“ a oba se shodují, že situace přerůstá mez a je potřeba ji začít řešit „pořádným protiútokem“. Zároveň vyzývají k tomu, aby se přihlásili ti, kteří jsou ochotní se k protiakci přidat.

U soudu oběma odsouzeným komplikovalo situaci i to, že mají se zákonem problémy opakovaně. Patrik Tušl dostal vyšší trest mimo jiné proto, že již má dvě podmínky. Oba se přitom omluvili za nevhodně zvolený formát i vulgární výrazy. Tušl u soudu prohlásil, že proti Ukrajincům obecně nic nemá, ale odsuzoval kroky některých ukrajinských nacionalistů.

Obhajoba se odkazovala na svobodu slova jako hodnotu Listiny základních práv a svobod, soudce ale v rozsudku připomněl další hodnoty, které podle něj svobodu slova jednoznačně omezují.

Čermák u soudu uvedl, že sám nevěřil tomu, co na nahrávce prohlašuje, ale snažil se dosáhnout maximální sledovanosti. Připustil také, že mu na účet dorazily desítky stokorunových darů. Tušl pak přiznal dary ve výši mezi deseti a dvaceti tisíci korun.

Maximální trest, který oběma hrozil, jsou tři roky vězení. Ještě před zadržením obou mužů bylo video rychle smazáno, ale policie si vytvořila zálohu, která byla použita jako důkaz.