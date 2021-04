ČSSD chce uzavřít kandidátky do sněmovních voleb do 21. května

"Jsme v procesu, kdy je část kandidátek hotová a další se připravují. Chtěl bych, aby celý ten nominační a schvalovací proces byl hotov 21. května, tam bude předsednictvo strany," řekl Hamáček novinářům. Předsednictvo podle něj posoudí i to, zda je adekvátní, aby statutární místopředseda strany a poslanec Roman Onderka byl na stávající pozici kandidátky. Onderka se na jihomoravskou listinu nevešel, podle médií je mezi náhradníky.

Hamáček nedávno obhájil funkci předsedy ČSSD a následně nechal odvolat z funkce ministra zahraničí svého vyzyvatele Tomáše Petříčka (ČSSD). Zdůvodnil to tím, že strana musí působit srozumitelně a hovořit jedním hlasem. "Sociální demokracie má před sebou asi nejtěžší zkoušku. Je třeba, aby zabrali všichni bez ohledu na to, kdo komu co v minulosti udělal," uvedl. Nekomentoval informace některých médií, že by předsednictvo mohlo Petříčka vyřadit z prvního místa pražské kandidátky. "Pražská konference ještě není u konce, nechám to na pražské sociální demokracii," uvedl.

Hamáček si 1. máj i s ohledem na koronavirovou epidemii připomněl den předem a pouze za doprovodu Středuly. "Pokládali jsme za povinnost tu tradici dodržet," uvedl. Dřívější požadavky pracujících jsou podle něj již často považovány za standard, ale i dnes je řada způsobů, jak pracovní podmínky zlepšit. ČSSD prosazuje prodloužení dovolené, zkrácení pracovní doby a uzákonění tzv. kurzarbeitu, dodal.

Středula na dotaz ČTK řekl, že na místo dorazil kvůli pietě. "My budeme vyhodnocovat politické programy, podle toho dáme taky své pohledy," řekl. Některé subjekty program před volbami dosud nemají, podotkl. "Uděláme to, co před každými volbami, jednotlivé programy posoudíme," shrnul postoj ČMKOS.