ČSSD nepodpoří vyslovení nedůvěry vládě, varuje před politickou krizí

Podpisy ke svolání schůze o nedůvěře vládě dnes odevzdali poslanci koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN. Hlasování se uskuteční ve čtvrtek. Kabinet zatím nemá zajištěnou podporu, rozhodující bude stanovisko KSČM. Onderka nechtěl odhadovat, jak se komunisté zachovají, mohli by však podle něj vládu nepřímo podpořit tím, že se zdrží, nebo opustí jednací sál.

To, že se vůbec o nedůvěře bude krátce před říjnovými volbami hlasovat, považuje za nezodpovědné. "Už dnes se v podstatě nacházíme v ekonomické krizi. Vyvolávat další politickou krizi čtyři měsíce před volbami, de facto destabilizovat ministerstva a Sněmovnu, považuji za nezodpovědné. Opozice může uvést jakékoliv důvody, ale nejsou relevantní," řekl Onderka.

Sociální demokraté proto budou hlasovat proti vyslovení nedůvěry. Do konce volebního období podle nich totiž zbývá řada zákonů, které by bylo vhodné prosadit. Dalším důvodem je to, že by se v příštích měsících místo skutečných problémů řešily "abstraktní" politické potíže. "Je před námi hodně práce a místo toho musíme řešit politikaření opozice," dodal Onderka.