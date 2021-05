ČSSD utrpí, pokud Hamáčkovou motivací v Moskvě měly být osobní i stranické prospěchy, říká politolog

Netroufne si predikovat, jak celá aféra dopadne. Politolog Tomáš Lebeda totiž upozorňuje, že doposud nikdo nepřinesl žádné důkazy, za jakým konkrétním účelem měl vicepremiér i ministr vnitra Jan Hamáček letět do Moskvy. „Říkat dopředu nějaké závěry je velice ošidné, neboť vše se může ještě otočit a v současné chvíli opravdu netušíme, co se ještě stane. Byl bych proto zatím zdrženlivý.“

Vicepremiér zatím nenabídl žádnou relevantní verzi

Vedoucí Katedry politologie a evropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci však připouští, že celý případ související s vicepremiérem je podivný. „A pan Hamáček se do něj dost zaplétá. Několikrát se už prokázalo, že nemluví pravdu, a když je při lži přistižen, tak vymýšlí další příběhy, ale podstatné věci nedovede vyvrátit. Například neumí vysvětlit, s kým přesně se měl v Moskvě sejít a jaký rozsah měly mít jeho schůzky. Když na něj média nezatlačí, sám od sebe neřekne žádnou relevantní verzi.“

Třaskavá kauza započala před třemi týdny, kdy ministerský předseda Andrej Babiš právě s ministrem vnitra Janem Hamáčkem 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci oznámili, že do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku z roku 2014 mohou být zapojeni ruští rozvědčíci GRU. Při explozi zahynuli dva čeští občané Vratislav Havránek i Luděk Petřík a výbuchy napáchaly miliardovou škodu. Později vyplynulo na povrch, že Hamáček chtěl do Moskvy odletět, i když už měl vědět, že cizí mocnost se na území svrchovaného státu dopustila státního teroristického činu. Server Seznam Zprávy v týdnu odhalil, že vicepremiér měl kauzu Vrbětice v Moskvě ututlat výměnou za dodávky ruské vakcíny Sputnik V. Hamáček se proti tvrzení ohradil a na autory článku Janka Kroupu a Kristinu Cirokovou podal trestní oznámení. Zažaloval i vydavatele, u něhož se domáhá desetimiliónového odškodnění.

Hamáčkova obhajoba však dostala trhlinu poté, co Pardubický hejtman a stranický kolega Martin Netolický uvedl, že s předsedou ČSSD probíral u něj v kanceláři na ministerstvu vnitra cestu do Moskvy a hovořili o ruské vakcíně Sputnik V. Vicepremiér přitom v minulosti říkal, že mise měla zastřít přípravy na vyhoštění Rusů z ambasády, a tak se údajně jednalo jen o krycí manévr. Lebedu nepřekvapilo, že Netolický sám prozradil, o jakém tématu se svým šéfem hovořil. „Hejtman Netolický v podstatě musel říci pravdu, protože později by vše stejně vyplulo na povrch a on nemohl riskovat.“ Netolický byl původně v článku Seznam Zprávy uváděn jako zdroj, ale Jan Hamáček později jeho identitu prozradil. Hejtman vše potvrdil i ve čtvrtečním rozhovoru pro EuroZprávy.cz.

Absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy zatím nekritizuje vedení koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, jejíž šéfově Jana Hamáčka označili za vlastizrádce. „V současné chvíli nemohu říci, zda jednali za hranou, anebo ne. Opakuji, že doposud neznáme pravdu. Až se dozvíme, jak všechno bylo s agenty ve Vrběticích i připravovanou cestou do Moskvy, tak až poté se mohu k rétorice předsedů vyjádřit. Buď ji schválím či nikoli. Na závěrečné hodnocení si zkrátka musíme ještě počkat.“

Lebedu zaráží, jak k celé aféře přistupuje exekutiva

Expert na volební chování je zaskočen, jak k celé aféře přistupují čelní představitelé exekutivy. „Už jsme si bohužel zvykli, jak se chová Rusko, ale zarážející je, co předvádí nejvyšší činitelé. Prezident Miloš Zeman nejprve týden mlčí, aby přednesl projev, v němž zcela shodí vládní postoj, a pak se zase k ničemu nevyjadřuje, i když je patrné, že výroky ministra vnitra jsou zatím naprosto netransparentní.“ Absolvent stáže v Dolní sněmovně britského parlamentu se zaměřil i na jednání premiéra Andreje Babiše (ANO). „Je zde podezření ze závažného činu i nejasnosti kolem Hamáčkovy cesty, a přesto celou věc nekomentuje. Očekával bych, že se alespoň částečně vyjádří.“

Specialista na volební systémy je přesvědčený, že nynější kauza se promítne do podzimních sněmovních voleb. „Nepochybuji, že bude mít nějaký vliv a může zamíchat s výsledky. Část lidí je na podobné aféry citlivá,“ odhaduje. Rodák z Karlových Varů soudí, že na připravované kontroverzní Hamáčkově návštěvě mohou profitovat obě aliance, a to jak Piráti se Starostmi a Nezávislými, tak koalice SPOLU složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. „Přinejmenším jim zmiňovaná událost nemůže ublížit.“ Politologova slova potvrzuje i právě zveřejněný předvolební výzkum společnosti Median, která přisuzuje Pirátům a STANu 27,5 procenta hlasů, zatímco vládnoucí hnutí ANO dále klesá a pohybuje se jen na jednadvaceti procentech.

Jeden z největších polistopadových skandálů, ale může odnést podle Tomáše Lebedy právě ČSSD, která se opírá o 6,5 procenta příznivců. „Pokud se ukáže, že motivací Jana Hamáčka k chystané misi do Ruské federace měly být osobní i stranické prospěchy, které šly proti českým zájmům, pak se na ČSSD může celá kauza podepsat a silně utrpí,“ předpovídá pro EuroZprávy.cz.