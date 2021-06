Čtvrtina francouzských policistů čelí sebevražedným myšlenkám

Francouzská média dávají tato čísla do souvislosti s rostoucím tlakem na policisty, nedávnými smrtelnými útoky na dva jejich kolegy nebo spory a demonstracemi ohledně bezpečnostního zákona, který má právě policisty ochránit.

Za poslední rok si chtělo vzít život nebo slyšelo o kolegovi, který tak chtěl učinit, 24 procent policistů ve Francii, uvádí studie. Je to šestkrát více, než je běžné u ostatních lidí v aktivním věku, doplňuje list Le Monde. Za uplynulých 25 let si vzalo život 1100 policistů, v průměru 44 za rok. To je o polovinu více, než je běžné ve francouzské společnosti. Od začátku tohoto roku spáchalo v řadách francouzské státní policie sebevraždu 16 lidí, uvádí Le Figaro.

Na 40 procent policistů trpí depresemi, což je méně, než francouzský průměr. Nejčastěji známky deprese vykazují mladí strážci zákona od 30 do 34 let. Podle studie mají policisté pocit, že nestíhají plnit své povinnosti a obtížně dělí čas mezi práci a soukromý život. Morálku policistů zhoršuje také napjatý vztah s veřejností, absence uznání jejich práce a nízké platy. Nepomáhají ani špatné vztahy na pracovišti a nefungující hierarchie, uvádí průzkum.

Studie policejních pojištěnců přinesla také dobré zprávy - sportují více než většinová populace a naopak kouří a pijí alkohol méně než běžní Francouzi. Jsou v celkově dobrém zdravotním stavu, čtvrtina z nich má obtíže s vysokým krevním tlakem, pětina bolesti zad kvůli váze výstroje, kterou nosí, uvádí stanice France info.

Průzkum se uskutečnil v únoru a březnu letošního roku, zapojilo se do něj 6246 zaměstnanců bezpečnostních složek. Dvě třetiny respondentů byli muži, 59 procent starších 45 let a s více než 20 lety služby. Dvě třetiny respondentů žijí v páru. Všechny tyto statistiky odpovídají poměrům zastoupení těchto skupin ve francouzském policejním sboru, vysvětluje Le Monde.

V poslední době došlo ve Francii k několika závažným napadením policistů. V květnu na komisařství v Rambouillet poblíž Paříže zemřela policejní úřednice rukou islámského radikála. Rozruch vyvolala také smrt policisty v Avignonu, který zasahoval proti dealerům drog. Ve jménu obou zemřelých se po celé Francii konaly demonstrace policistů.

Francouzské ministerstvo vnitra v souvislosti s útoky zveřejnilo souhrnné statistiky úmrtí policistů ve službě za posledních 40 let. Zatímco v 80. letech jich zemřelo 88, od roku 2010 do roku 2020 to bylo 36, uvádí Le Monde.