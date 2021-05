Další krach dalšího favorita. Kazaši podruhé za sebou uspěli v samostatných nájezdech a porazili úřadující mistry světa Finy

Tým Suomi hned v první třetině začal poznávat, že ani oni to nebudou mít jednoduché. Sice vyhráli v této části zápasu na střely, ale všech patnáct jejich pokusů dokázal bez problémů pokrýt kazašský gólman Bojarkin. O žádných velkých příležitostech se však nedalo ze strany Finska hovořit.

V první třetině Kazaši prakticky neprověřili kvality finského gólmana Sateriho, ve druhé části hry tomu ale bylo jinak. Ale nadále měl daleko více práce kazašský muž s maskou. Tento dvaadvacetiletý hokejista nakonec inkasoval až ve 34. minutě, kdy dorážel nejmladší hráč ve finském výběru, teprve devatenáctiletý forvard Lundell, 1:0 pro Finy. Hned dvě minuty na to byl však vyloučen Kontiola a svou první početní výhodu v zápase Kazaši beze zbytku využili. Konkrétně se to podařilo přesnou trefou Panjukovovi, 1:1. I když pak do konce základní hrací doby měla obě mužstva nadějné šance k tomu, aby zvrátily výhru za tři body na svou stranu, nakonec se šlo do prodloužení.

Ani v něm se však nerozhodlo a tak si Kazaši podruhé za sebou na letošním MS vyzkoušeli samostatné nájezdy a i tentokrát na jejich konci byli úspěšní. Zatímco v rámci první pěti pokusů uspěli na kazašské straně Valk, Michajlis a Starčenko, za Finy se trefil pouze jediný a to Kaski.

Na mistrovství světa v Rize, které přepisuje historické tabulky, tak poprvé v historii na MS porazili Kazaši Finy.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize - konečný výsledek (23.5.2021):

SKUPINA B:

Kazachstán - Finsko 2:1 po sam. náj. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 36. Panjukov (N. Michajlis), rozhodující nájezd N. Michajlis - 34. Lundell (Lindbohm, Ruohomaa)