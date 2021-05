Další problém se Sputnikem V. Podle Mexika výroba nestačí, Rusko to popírá

Podle náměstka mexického ministra zdravotnictví Huga Lópeze-Gatella se ukázalo, že vývoj adenoviru ve druhé dávce vakcíny není tak rychlý jako u první dávky. Obě dávky nejsou zaměnitelné, protože mají jiné složení. "Množství první dávky, jež jsou schopni vyrobit, není v souladu s množstvím druhé dávky," dodal López Gatell.

"Prohlášení mexických úřadů o výrobě druhé dávky Sputniku V nejsou pravdivá," uvedl RDIF. Podle fondu byla zvýšena kapacita výroby obou dávek vakcín, a to v Rusku i v zahraničí.

Mexiko dosud obdrželo 1,9 milionu dávek ruské vakcíny, smlouva byla uzavřena na 24 milionů dávek. Mexiko také podepsalo dohodu o zahájení výroby přípravku jednou místní společností, která by měla začít do konce června. Země zvažuje rovněž nákup jednodávkové vakcíny Sputnik Light, která by ale potřebovala novou registraci od místního regulátora, informovala agentura Bloomberg.

Mexiko používá i vakcíny od společností Pfizer a BioNTech, čínských výrobců a britsko-švédské firmy AstraZeneca. V zemi bylo podáno 21,3 milionu dávek. Obě dávky dostalo 9,5 milionu lidí, zhruba sedm procent populace.

Mexiko, kde žije 128 milionů lidí, vykazuje čtvrtý nejvyšší počet úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19, a sice 219.000. V zemi bylo prokázáno 2,4 milionu případů nákazy koronavirem. Zdravotnické úřady ale uvádějí, že počty jsou pravděpodobně výrazně vyšší, neboť testování obyvatelstva je malé.