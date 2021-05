Další zdravotní potíže v českém národním týmu. Po Vitáskovi visí otazník také nad Vránou

Tohoto pětadvacetiletého forvarda na klubové úrovni působícího v americkém Detroitu totiž trápí rameno a je tak otázkou, zda bude k vidění v duelu se Švédy v sestavě. Až ve čtvrtek se tak tedy rozhodne o jeho osudu. Už před tím vyšlo najevo, že se výběr kouče Filipa Pešána bude muset po zbytek mistrovství obejít bez obránce Ondřeje Vitáska, jenž si pro změnu poranil žebra.

Zatímco v úterý měli čeští reprezentanti v Rize den úplného volna poté, co v pondělí poprvé na tomto mistrovství vyhráli a to nad Běloruskem 3:2 po prodloužení, ve středu už měli na programu plný trénink na další utkání se Švédskem. K tomu, aby měli Češi po počátečních neúspěších nějakou větší šanci na postup do čtvrtfinále, musejí nad Třemi korunkami vyhrát a to nejlépe konečně za tři body. Bude to ale nesmírně těžké, zvlášť když v posledním zápase Švédové jasně deklasovali Švýcary 7:0.

A nejen proto to budou mít Češi ve čtvrtek večer těžké. Možná český tým nastoupí bez hráče, jenž během prvních tří duelů na MS zaznamenal jeden gól a jednu asistenci. „Kuba se delší dobu potýká s bolestí ramene a je v péči fyzioterapeutů a našeho doktora. Dnes netrénoval, dostal od nás extra den volna," řekl k aktuální situaci kolem Jakuba Vrány jeden z asistentů trenéra Pešána Jaroslav Špaček, jenž pokračoval: „Ohledně zápasu se Švédy to necháváme otevřené. Čekáme na práci kluků (doktorů a fyzioterapeutů). Byli bychom rádi, kdyby mohl nastoupit, ale necháváme to otevřené."

Špaček pak také dodal, že co se týče možné české sestavy proti Švédsku, tak realizační tým v čele s Filipem Pešánem ještě musí dořešit několik otazníků a tudíž tak je možná Vránova účast ještě ve hře.

Nicméně cílem českého realizačního týmu je nyní to, aby sestavu stabilizovali a aby ji tak do dalších klíčových zápasů na MS měnili co možná nejméně. „Už bychom chtěli sestavu trošičku vykrystalizovat. U obrany to není tak těžké, v útoku ale potřebujeme najít to nejlepší, co může být. Ale už to začíná zapadávat do sebe," věří Špaček, jenž ví, že každý další duel včetně se Švédy už bude klíčový směrem k postupu ze skupiny.

O tom, že je duel se Švédskem prakticky zápasem pravdy, neboť eventuální porážka by mohla s velikou pravděpodobností znamenat konec rovnou v základní skupině, což by bylo poprvé, co by něco takového český národní tým na MS potkalo. A ví to i sami hokejisté. „Je to tak. Je to velmi důležitý zápas a všichni to víme. Přistupujeme k tomu tak, že zápas se Švédy musíme zvládnout a předvést náš nejlepší výkon na turnaji. Věřím, že tým máme výborný a ukážeme to," řekl například útočník Dominik Kubalík.

I čeští hráči samozřejmě zaznamenali, že Švédové se ve svém posledním zápase se Švýcarskem probudili a to do takové míry, že soupeře přehráli 7:0. „Spíš nás ten výsledek překvapil, než vyděsil. Tak doufejme, že se tím Švédové vystříleli a my to proti nim zavřeme," věří obránce Lukáš Klok.