Dánsko se přiblížilo k postupu do čtvrtfinále, Lotyši si cestu do něj zkomplikovali

Přitom duel začali daleko aktivněji Bělorusové a byli to oni, kdo nakonec vstřelil už po třech minutách hry úvodní branku tohoto zápasu. Tehdy se to podařilo Děmkovovi po jeho elegantní individuální akci, během které přešel přes beka Lauridsena a pak tedy překonal dánského gólmana Dahma, 1:0 pro Bělorusko. Seveřanům se podařilo vyrovnat během jejich první přesilové hry, kdy na trestné lavici seděl Bailen a kdy se tak mezi úspěšné střelce zapsal Meyer, 1:1. Krátce na to málem Paré vrátil zpět běloruské vedení, za chvíli se ale na druhé straně ocitl v brejkové příležitosti Jesper Jensen, proti němu ale uspěl gólman Kolcov.

První zlomový moment přišel už v 11. minutě utkání, kdy rozhodčí poslali předčasně do šaten Bělorusa Drozda po jeho faulu do hlavy soupeře a následovala tak dlouhá pětiminutová přesilovka Dánů. V ní se i přes zvýšenou střeleckou aktivitu Dánům gól vstřelit nepodařilo, a tak to naopak byli Bělorusové, kteří pak sami hráli přesilovku a kteří v ní skórovali. Konkrétně vstřelil branku na 2:1 pro Bělorusy Stefanovič, vyloučený Jesper Jensen v tu chvíli byl na trestné lavici pouhé čtyři vteřiny.

Na začátku třetí třetiny mohl vyrovnat Hardt, jenže ten trefil pouze tyčku. O tři minuty později, ve 45. minutě, se to už ale přeci jenom Dánům podařilo. Tehdy se trefil Asperup, pro kterého to tak byla premiérová trefa v rámci jeho premiérového startu na MS. O další tři minuty později už to bylo 3:2 pro Dány, když se pro změnu trefil From. Do konce zápasu se trefili ještě dva Dánové, nejprve stav navýšil Lauridsen, nakonec vše zakončil svou tečí Hardt.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (28.5.2021):

SKUPINA A

Dánsko - Bělorusko 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 6. Meyer (M. Lauridsen), 45. Asperup (From, Jensen Aabo), 48. From (True), 50. M. Lauridsen (Hardt, Lassen), 53. True (Lassen, Hardt) - 3. Děmkov (Kodola, Korobov), 31. Stefanovič (Falkovskij, Protas)

Lotyši si nevýrazným výkonem zkomplikovali cestu za postupem. S Nory prohráli po nájezdech

Málo přesvědčivý výkon předvedli domácí Lotyši v zápase s Nory. Jako kdyby nechtěli vyhrát v základní hrací době za tři body, což by jim výrazně pomohlo k přiblížení se k postupu do čtvrtfinále, ale naopak se s Nory více trápili. Nakonec duel došel za stavu 3:3 nejen do prodloužení, ale až k samostatným nájezdům, kde rozhodl nakonec o vítězství Seveřanů Haga. Za zmínku pak ještě rozhodně stojí ta skutečnost, že to byl již 100. zápas na světovém šampionátu pro norského obránce Jonase Holöse.

Už od úvodních minut bylo vidět více hokejovosti na straně Norů a nebylo tak proto divu, že už po čtyřech minutách hry Seveřané otevřeli skóre zápasu. Vše začalo vyjetím Sondreho Oldena zpoza lotyšské branky, po kterém Nor zakončil bekhendem, nicméně puk se za lotyšského brankáře Kivleniekse dostal až po nešťastném sražení puku ze strany domácího Kuldy, 1:0 pro Norsko. Zanedlouho mohlo být vyrovnáno, kdyby přečíslení Lotyšů dokázal využít Krastenbergs. Ten se nakonec trefil až ve 12. minutě, kdy napřáhl zpoza pravého kruhu, 1:1. V 15. minutě se v brejku objevil Ronalds Keninš, ovšem ten brankáře Haukelanda nepřekonal. Lepší už to ale pro Keninše bylo o tři minuty později, kdy jeho další únik zakončil běkhendovým blafákem mezi betony, 2:1 pro Lotyše.

Norům vyšel vstup do druhého dějství, kdy už po 68 vteřinách v oslabení ujel Lotyšům Ken André Olimb, jenž svou akci zakončil úspěšnou trefou z mezikruží, 2:2. Ve 28. minutě přihrával Freibergs Indrašisovi, jenž byl blízko ke skorování, ale nakonec střílel vedle.

I začátek třetí třetiny vyšel Norům dokonale. Tehdy se dalším úspěšným zakončením z mezikruží tentokrát do střelecké listiny zapsal Mathias Emilio Pettersen. V polovině závěrečné dvacetiminutovky ale dokázal na neštěstí pro Nory zleva z úhlu prosadit Kristians Rubins, jenž tak tedy vyrovnal na 3:3.

Do konce základní hrací doby jakoby ani jeden tým nechtěl získat všechny tři body, které by jim výrazně pomohli, zvláště pak Lotyši v závěru nejevili žádnou snahu hrát tak, aby vstřelili rozhodující branku.

Tu nakonec nevstřelili ani v následném prodloužení, přestože k tomu měli možnost v početní výhodě a tak tedy duel dospěl až k samostatným nájezdům. Po nich se nakonec radovali Seveřané, kdy tedy rozhodl Haga.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (28.5.2021):

SKUPINA B

Lotyšsko - Norsko 3:4 po sam. nájezdech (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 12. Krastenbergs (Rubins), 18. Keninš (Abols, Sotnieks), 50. Rubins (Balinskis) - 4. Olden (Kaasastul, Trettenes), 22. K. A. Olimb (Rosseli Olsen), 42. Pettersen (Rosseli Olsen, K. A. Olimb), rozhodující sam. nájezd Haga