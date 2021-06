Dánsko zruší povinnost nosit roušky, pustí víc diváků na stadion na Euro

Zaplatit si PCR test kvůli dovolené je podle průzkumu společnosti Kalkulátor.cz ochotno 26 procent Čechů, 41 procent lidí by za něj dalo do 1000 korun. Raději by však Češi cestovali s tzv. covid pasem, jeho zavedení vítá 56 procent respondentů. Čeští cestovatelé jsou připraveni na nutnost nosit respirátory v hotelech, na pláži by ale takové nařízení snesla jen desetina turistů.