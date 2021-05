Debata a hlasování o stavebním zákonu se možná protáhne až do pátku

Poté budou rozhodovat i o souvisejícím změnovém zákonu, který mění jiné zákony. U něj se sešlo asi pět desítek návrhů. Nad všemi pozměňovacími návrhy minulý týden zasedl hospodářský výbor a dal k nim své doporučení. Kromě jiného nedoporučil návrh na zamítnutí, který vznesli PIráti.

"Budeme to (stavební zákon) navrhovat jako první bod ve středu i v pátek. Já jako zpravodaj věřím, že po závěrečné debatě stihneme bez zbytečných stresů projít celou hlasovací proceduru tak, aby zákon na konci příštího týdne a současně na konci této schůze odcházel do Senátu," řekl na dotaz ČTK zpravodaj k zákonu poslanec ANO Martin Kolovratník.

"My to blokovat nebudeme," řekl ČTK místopředseda opoziční ODS Martin Kupka. Chce ale vysvětlovat důvody, které vedly opozici k jejímu alternativnímu návrhu změn stavebního zákona proti tomu, který vzala Sněmovna jako základ projednávání. "Dopady pro stavební řízení můžou být extrémně vážné. Vytvoření úřad s počtem 13.000 úředníků může ochromit a velmi pravděpodobně ochromí stavební řízení," varuje Kupka.

Sněmovna již dříve vzala za základ projednávání komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru, kde ho spolu s Kolovratníkem předložili i další poslanci, a který předpokládá, že celá stavební správa přejde pod stát. Část opozice naproti tomu preferuje, aby část úřadů zůstala pod obcemi. MInistryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) ve výboru řekla, že její úřad podpořil návrh výboru a tedy přechod stavební správy pod stát. I pro další resorty se podle ní jevil tento návrh jako přijatelný.

Zákon měl v podobě, v jaké ho poslancům předložila vláda, přinést takzvaný hybridní model a zachovat stavební úřady na obcích. Vznikl na základě loňské dohody mezi ministerstvem pro místní rozvoj a Svazem měst a obcí. Předseda svazu František Lukl proto změnu předlohy během jejího projednávání kritizoval a označil za hanebnou.

Podle návrhu hospodářského výboru by stál v čele stavební správy Nejvyšší stavební úřad jako ústřední správní úřad s celostátní působností, nepodřízený žádnému ministerstvu, který by zajišťoval kromě rozhodovací praxe také personální ekonomický majetkový provoz státní stavební správy a elektronizaci stavební agendy. Kromě něj by soustavu tvořil specializovaný a odvolací stavební úřad a krajské stavební úřady.

Výbor naproti tomu nedoporučil ani společný opoziční návrh poslanců Kupky, předsedy Pirátů Ivana Bartoše, lidovce Marka Výborného, Věry Kovářové (STAN) a Dominika Feriho (TOP 09). Tento návrh zachovává stavební úřady v působnosti obcí a magistrátu Prahy. Jeho předkladatelé chtějí zachovat dosavadní strukturu stavebních úřadů. Vyhrazené stavby by v prvním stupni povoloval Specializovaný stavební úřad a odvolacím orgánem proti němu by byl Nejvyšší stavební úřad jakožto ústřední orgán státní správy. Odvolacím orgánem u stavebních úřadů prvního stupně, tedy v obcích, by byl jako nyní krajský úřad.

Hospodářský výbor kromě jiného doporučil přijmout návrh skupiny poslanců SPD, kteří chtějí, aby úřady v případě pokut přihlížely k tomu, komu je udělují. U fyzických osob by měly úřady přihlížet k jejich osobním poměrům a u právnických osob a podnikatelů k povaze jejich činnosti. Půjde například o to, jestli jde o stavební firmu, nebo o firmu, jejíž podnikání je stavebnictví vzdálené.

Výbor podpořil i Kolovratníkův návrh, aby silnice I. třídy patřily mezi vyhrazené stavby. Povoloval by je v 1. stupni Specializovaný a odvolací stavební úřad.

Dřívější návrh hospodářského výboru také počítá s tím, že by vlastníci staveb museli nejpozději do 1. ledna 2025 zajistit instalaci alespoň jedné dobíjecí stanice pro elektromobily. Týkat se to bude jiných staveb než pro bydlení, a to pokud je u nich víc než 20 parkovacích stání.