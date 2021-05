Denní provoz pražského metra bude ode dneška prodloužen

Veřejná doprava jezdí kvůli pandemii covidu-19 podle upravených řádů a omezeny byly některé spoje. Kvůli pandemii poklesl počet cestujících.

Poslední denní vlak vyjede na trase B ze stanice Zličín, a to přesně ve 23:00. V opačném směru vyjede z Černého Mostu ve 23:05. Na lince C vyjede poslední metro z obou konečných vždy 23:04. Na lince A to pak bude z Nemocnice Motol v ve 23:01 a v opačném směru z Depa Hostivař o dvě minuty později.

Oproti dosavadním jízdním řádům bude dnes prodloužen také denní provoz tramvají, které budou nově končit přibližně mezi 23:00 a 23:45. Noční provoz tramvají začne okolo 23:30 s intervalem 30 minut. Ve stejnou dobu jako u tramvají skončí denní provoz autobusů. Noční autobusy budou jezdit v intervalu 60 minut.

Podle dokumentu, který v dubnu projednal magistrátní výbor pro dopravu budou do začátku letních prázdnin spoje jezdit podle "covidových" jízdních řádů a od 1. července by provoz MHD přešel na prázdninové jízdní řády, které platily v loňském roce. To znamená větší omezení mimo špičky a o víkendech zejména v autobusové dopravě. Podobu jízdních řádů tramvají ovlivní výluka od 21. června na Palackého náměstí a následně Národní třídě.

Kvůli pandemii jen v hlavním městě využívá MHD ve všední dny proti normálu zhruba 60 procent cestujících. Největší pokles je v metru, které v době před pandemií denně využilo asi 1,2 milionu cestujících. Největší úbytek cestujících zatím byl loni v březnu, a to přes 80 procent.

Cestující musí mít ve veřejné dopravě respirátor či nanoroušku a v Praze je zakázán nástup do tramvají a autobusů předními dveřmi.