Děti by se mohly na odpoledních kroužcích prokazovat testem ze školy

"Je potřeba se na to podívat z praktické stránky, jak moc by to školy zatěžovalo. Budeme to zítra řešit na vládě," řekl ministr.

Česká rada dětí a mládeže, která sdružuje stovku organizací jako je například Junák - český skaut a v nich statisíce dětí, se dnes na sociálních sítích pozastavila nad tím, že se při zmírňování opatření zatím počítá jen se sportovci, ale ne s jinými dětskými organizacemi. "Opravdu směřujeme k tomu, že od 3. května bude moci v krajích s nízkou incidencí vyběhnout na hřiště až 20 malých fotbalistů, ale nikoli už 20 skautů s míčem?," uvedl Junák.

Různé volnočasové aktivity pro děti byly od loňského března zakazované opakovaně. Obnovily se například krátce loni v prosinci, znovu zakázané pak byly od konce roku. Postupně se mohou děti vracet na venkovní sportoviště.

Od tohoto pondělí může společně sportovat venku maximálně dvanáct lidí. Místo desetimetrových rozestupů mezi šesti sportujícími dvojicemi nově platí, že stačí prostor 15 metrů čtverečních na jednoho sportovce a například na rozlehlém fotbalovém hřišti může být skupin víc.

Podmínkou pro navýšení počtu na 20 osob je 100 nových případů týdně na 100.000 obyvatel, tedy průměrně 1500 případů denně. V současné době je 151 případů za sedm dní. Povolení by měl ale jen mládežnický sport. Pro všechny amatérské a rekreační sportovce počítají vládní balíčky s povolením dvacetičlenných skupin venku až ve chvíli, kdy týdenní součet nakažených klesne pod 75 na 100.000 obyvatel. Tam balíčky také poprvé umožňují zpřístupnění vnitřních sportovišť alespoň pro individuální sporty.