Divadelní svět Brno jako pilotní projekt uvítal přes 2 tisíce diváků

Ministerstvo nemůže podle právníků plošně zakázat veřejnosti vstup do vnitřních prostor stravovacích zařízení, jak tomu dosud činilo prostřednictvím vydaných mimořádných opatření. Omezení by muselo cílit na osoby podezřelé z nákazy covidem-19, ale podle rozsudku Nejvyššího správního soudu to nelze chápat tak, že podezřelou osobou může být každý. Na dotaz to ČTK napsal advokát Štěpán Ciprýn.