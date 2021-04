Divadelníkům nestačí nástin rozvolňování, chtějí přesnější plány

"Těší nás, že se k 3. květnu otevírají služby péče o tělo. Duši zřejmě na ministerstvu zdravotnictví zapomněli do balíčků pro návrat zpět do normálního života přibalit. Těšíme se, že k tomuto datu také z nařízení zmizí zákaz přítomnosti diváka a konečně se budeme moci jeden na druhého svobodně dívat. Od 3. května v ulicích opět divák potká umělce. Prosíme, nehladit, nekrmit a dodržovat platná hygienická pravidla. Umělce vyzýváme, aby svou službu poskytovali bezpečně, z celého srdce a s radostí. Kultura je totiž také služba pro návrat zpět do normálního života nezbytná," uvedli dnes divadelníci.

Vláda ve čtvrtek schválila systém rozvolňování, který tvoří šest balíčků s rušením opatření pro jednotlivé oblasti života. Od 12. dubna platí první balíček, od 3. května se mají v druhém balíčku v kultuře otevřít jen muzea, galerie a památky v omezeném režimu. Jinak se počítá s otevřením služeb péče o tělo, provozoven péče o zvířata, zbytkem maloobchodu, venkovních trhů a částečně lázní. Ve třetím balíčku se s kulturou nepočítá, ve čtvrtém balíčku se uvažuje o divadlech a koncertech pod širým nebem za dodržení hygienických opatření.

"Zavřením kultury mizí z lidských životů radost, tolik potřebná pro kvalitní vývoj každé osobnosti. Chceme plán pozvolného otevírání kultury: kulturu nelze otevřít ze dne na den. Kultura je služba nutná pro zdravou revitalizaci celé společnosti, musí tedy být chytře a rozumně postupně otevírána spolu s nástupem školáků do lavic. Ze všech vládních dokumentů musí zmizet slovní spojení 'zákaz kultury a zákaz diváka', toto absurdní nařízení kriminalizuje každého z nás a brání přirozeným mezilidským vztahům," uvedli divadelníci.

Vyzývají ministerstvo zdravotnictví k tomu, aby upravilo plány balíčků pro návrat zpět do normálního života a "napravilo tak absurdity, které obsahuje a které zpochybňují jeho vážnost". Navrhují jeho změny, které by měl brát v potaz, pokud se bude incidence nových případů vyvíjet pozitivně. Nejpozději ke 3. květnu by se měl podle nich z vládních materiálů odstranit zákaz diváka. "Chceme zatančit v parku pro kolemjdoucí, přečíst dětem pohádku nebo jim zahrát loutkové divadlo," upřesnili svůj požadavek.

Nejpozději 10. května by měla vláda povolit venkovní kulturní akce za přísných hygienických podmínek a stanovit maximální kapacity. Nejpozději 17. května požadují povolit vnitřní kulturní akce s omezenou kapacitou za přísných hygienických podmínek. Dále pak by se podle nich měla pravidelně každý týden navyšovat kapacita kulturních zařízení a uvolňovat přísná pravidla. "Především žádáme, aby všechny kroky byly konzultovány se zástupci odborné kulturní veřejnosti a její požadavky byly brány vážně," doplnili.

Žádají také ministerstvo zdravotnictví, aby spolu s ministerstvem kultury zrealizovalo urychleně takové pilotní projekty, které dokáží, že je možné pustit diváka do sálů bez kapacitních omezení a že je možné následně realizovat i větší akce.