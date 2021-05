Divadla a kina mohou otevřít divákům, zatím omezeně

Nepřizpůsobení rychlosti může za 40 procent dopravních nehod, které končí smrtí. Rychlost přitom pravidelně překračuje 86 procent řidičů. Důvodem je spěch a to, že řidiči chtějí dojet do cíle co nejrychleji, k čemuž se přiznává 43 procent z nich. Vyplývá to z dopravních statistik Policie ČR a výzkumu zaměřeného na nepřiměřenou rychlost společnosti Behavio.