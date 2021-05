Divadla začínají hrát, občerstvení ale ještě prodávat nemohou

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) chce při jednání vlády řešit situaci, kdy v divadlech a kinech nelze na rozdíl od restaurací od pondělí konzumovat občerstvení.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pátek oznámil, že restaurace budou moci od pondělí otevřít vnitřní prostory. Bude se regulovat počet lidí u stolu, povinné budou nadále negativní testy na koronavirus, očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19. Hosté se ale budou moci prokázat i samotestem. Zaorálek považuje podmínky pro restaurace a kulturu za nerovné, neboť do divadel a na koncerty budou muset lidé v té samé době chodit jen s respirátorem, testem provedeným zdravotníkem, nebo se testovat na místě před akcí.

Podle Zaorálka porušila hlavní hygienička Pavla Svrčinová dohody o rozvolňování. V návrhu rozvolňování kultury, který vláda před dvěma týdny schválila, se také počítalo s tím, že v divadlech a kinech bude možné prodávat a konzumovat občerstvení tehdy, až budou otevřené i vnitřní prostory restaurací. V pátečním usnesení vlády to ale není. Kvůli nemožnosti prodávat jídlo o pití třeba zatím neotevřely multisálová kina.

Divadla se ale rozhodla otevřít i s tím, že jejich provoz bude většinou ztrátový. Mohou uvnitř usadit maximálně 500 diváků s rozestupy a tak, aby byla naplněna maximálně polovina kapacity hlediště a musejí být dva oddělené sektory. Švandovo divadlo na Smíchově, které dnes uvádí v Praze první premiéru po otevření divadel, tak velký sál namísto 300 lidmi naplní jen 150 diváky.

Velká divadla, jako je historická budova Národního divadla, nabízejí celých 500 vstupenek na jedno představení, lidé ale vstupují jinou cestou do parteru a jinou na balkon. ND nabízí divákům antigenní testování, vždy v den představení od 16:00 do 18:30. Činohra ND zahájí 1. června ve Stavovském divadle reprízou oblíbeného představení Audience u královny.

Divadlo Na zábradlí nachystalo jako první premiéru po pauze představení Kleopatra, které vychází z formy audiowalku, tedy procházky se zvukovým doprovodem. Slibuje spojení netradičního zvukového zážitku a herecké akce ve veřejném prostoru. Premiéru spolu s hereckým souborem Divadla Na zábradlí připravil kolektiv 8lidí, který se zabývá převážně projekty s aktuální společenskou tematikou na pomezí divadla, performance, instalace a happeningu.

V Divadle v Celetné odehraje 6. června spolek Kašpar premiéru první divadelní komedie Martina McDonagha Kráska z Leenane v režii Jakuba Špalka.

Cirk La Putyka inicioval prostor pro hraní ve stanu na holešovickém Výstavišti, kde se v létě vystřídá v účinkování mnoho souborů. Sami tam 8. června uvedou jako svoji první letošní premiéru pohybově-novocirkusovou inscenaci Runners o životě v běhu. Na týž den plánuje soubor Tygr v tísni do Vily Štvanice premiéru divadelní adaptace dosud nevydaných deníků Pavla Juráčka, režiséra a scénáristy české filmové nové vlny.

Od 14. června začnou hrát všechny tři scény Městských divadel pražských, v Muzeu Kampa bude mít ten den premiéru představení o Janu Werichovi a soubor Losers Cirque Company uvede premiéru další akrobatické show s názvem Konkurz, kde o jeho vítězi rozhodnou sami diváci.