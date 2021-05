Do června vláda rozhodne o pokračování české vakcíny na covid-19

Na projektu tuzemské očkovací látky začali pracovat zhruba před rokem odborníci ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ), Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Vývoj v první fázi stál 4,3 milionu korun. Projekt si vysloužil i kritiku, podle některých odborníků nebudí důvěru a většina výrobců jde jinou cestou.

"Pokud by se do června rozhodlo, že ano, tak výroba vlastní vakcíny by mohla v ČR začít do několika měsíců," uvedl ministr. Začalo by pak podle něj klinické testování a další kroky. "Očkování by to znamenalo s výhledem do příštího nebo přespříštího roku," dodal.

S projektem vedeným poslankyní a lékařkou zaměřenou na preventivní kardiologii Věrou Adámkovou (ANO) se začalo před rokem, ministerstvo zdravotnictví tehdy vedl Adam Vojtěch (za ANO). Jeho tehdejší náměstek a posléze nástupce Roman Prymula (za ANO), který se profesně vakcinologii věnuje, k tomu ČTK řekl, že většina světových týmů pracujících na vakcíně jde jinou cestou než Česko. Místo inaktivovaného viru volí mikroorganismy, které jsou schopny vyvolat imunitní odpověď, a do nich vpraví genetickou informaci viru.

Vojtěch začátek projektu hájil tím, že je třeba být v současné situaci soběstační. To zmínil dnes i ministr Arenberger. V září Prymula uvedl, že projekt bude posuzovat Česká vakcinologická společnost. Jeho nástupce na postu ministr Jan Blatný (za ANO) letos v březnu řekl, že projekt musí být dál dopracován. Podle tehdejšího vyjádření předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka nemá smysl v projektu pokračovat, podle zástupců Učené společnosti ČR je projekt naivní a nekompetentní.

Cílem bylo podle Blatného zjistit, jestli je možné v Česku vyvinout vakcínu, která by se poté mohla předat ke komerčnímu dokončení a výrobě. Vývoj v první fázi stál 4,3 milionu korun. K dispozici mohlo být dalších až 250 milionů korun. Blatný v březnu řekl, že z nich nebyla využita ani koruna.