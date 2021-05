Do Prahy dorazil letecký speciál z Moskvy pro zbylou část vyhoštěných Rusů

Vládní ČSSD chce, aby bylo jednodušší změnit si termín druhé dávky očkování proti covidu-19. Novinářům to dnes řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Systém by se podle něj měl přenastavit tak, aby stát možnost úpravy termínu zjednodušoval a nekomplikoval. Navrhnout to chce dnes na jednání vlády.