Do škol má příští týden dorazit 3,5 milionu kritizovaných testů

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) na pondělním jednání vlády navrhne pokračování programu Antivirus v nynější podobě do konce června. Bonus k nemocenské lidem v koronavirové karanténě či izolaci by se mohl vyplácet do poloviny nebo do konce roku, navrhne také.