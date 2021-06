Do školy i v sobotu? V Berlíně dohání učivo zameškané kvůli pandemii

Vstávání do školy o víkendu, kdy letní počasí vábí spíše k berlínským jezerům než do lavic, není jistě lehké, Johanna, která je žačkou třetí třídy, se ale na výuku těší.

"Právě jsme měli angličtinu. Teď budeme mít matematiku, myslím, nebo němčinu. Nevím to přesně," řekla Johanna v rozhovoru s ČTK. Sobotní výuka se jí líbí. "Na angličtině byla zábava," řekla. Na otázku, co v sobotu ve škole dělá, sice odpověděla, že dohání učební látku, hovořila ale hlavně o možnosti se setkat s přáteli.

"Je krásné, že mohu zase vidět své staré kamarády ze třídy, které jsem předtím vidět nemohla," řekla. A právě spojení výuky a setkávání s přáteli považuje Heike Gabrielová z vedení vzdělávacího ústavu za důležité, aby děti do školy chodily rády. Škola Wolfganga Amadea Mozarta sdružuje základní školu s pokračujícím stupněm, nabízí tak vzdělání od prvního do desátého ročníku.

"My jsme si řekli, že oslovíme všechny děti od třetí do desáté třídy. Těm menším totiž můžeme ještě během dne jednu hodinu přidat, neboť nemají tak dlouhou výuku. A ze třetích až desátých tříd, na které jsme se soustředili, se přihlásilo 57 dětí," řekla Gabrielová, která je ředitelkou základního stupně školy, což v případě Berlína znamená první až šestou třídu. Jádrem výuky je němčina, angličtina a matematika.

To, jaké výpadky pandemie ve vzdělávání dětí napáchala, je možné podle Gabrielové zatím jen hádat. "Je třeba zdůraznit, že ti, kteří úkoly dělali poctivě, přicházeli do školy, tak ty mezery nejsou zase tak veliké. Máme ale děti, které doma nic dělat nemohly, nebo nechtěly, a se kterými se jen obtížně spolupracovalo," uvedla. "Rozsah nedostatků zjistíme, až budou všechny děti zpět ve škole," poznamenala. Na úvod nového školního roku, který v Berlíně začne v srpnu, plánuje škola zkušební testy, aby stav vzdělání dětí vyhodnotila.

Škola Wolfganga Amadea Mozarta ale chtěla s nápravou výuky začít ihned. Spolu s rodiči dospěla k názoru, že učit by se mohlo i v sobotu. To ale bylo problematické pro odbory. "Tak jsme si řekli, že když to nemohou dělat naši učitelé, tak se poohlédneme po partnerovi," vysvětlila Gabrielová. Na škole tak v sobotu vyučují lektoři z institutu Studienkreis, který během školního roku pomáhá s doučováním znevýhodněným dětem. Škola ale podle Gabrielové chtěla, aby se sobotní výuky mohl bezplatně zúčastnit kdokoli nehledě na jeho finanční a sociální zázemí, institut proto výuku považuje za svůj sponzorský příspěvek.

Karanténní uzávěra během školního roku přenesla vyučování ze škol domů, na což mnohé rodiny kvůli nedostatečnému sociálnímu a technickému zázemí nebyly připravené. "Děti nemají počítač, tiskárnu. Vlastní sice mobil s internetem, ale mnohé nemají ani psací stůl. Rodiny mají hodně dětí, ale jednu místnost," vypočítala Gabrielová překážky, které domácí výuce brání. K dalším problémům se podle ní řadí i nedostatečná znalost němčiny, neboť děti v rodinách mluví rodnou řečí, takže v němčině zaostaly. Někteří rodiče navíc sami číst a psát pořádně neumí, takže nejsou schopni dětem s úkoly pomoci.

"To, co tady o sobotách nyní děláme, je však jen začátek, je to jen jeden z mnoha stavebních kamenů. Potřebujeme koncept, jak v příštím školním roce můžeme děti dále podpořit, jak do učení vnést elán a posílit motivaci," řekla Gabrielová.

Sobotní výuka podle Gabrielové ale svůj cíl splnila. Jejím mottem totiž je "Dohnat, ne opakovat". Projekt tak chtěl předejít situaci, kdy by muselo opakovat ročník několik desítek dětí, což by z kapacitních důvodů bylo komplikované. "Nechtěli jsme, aby pak ve třídách kvůli tomu bylo až třicet dětí, to by kvalitě nepřidalo," řekla. "O opakování ročníku nakonec požádaly jen dvě rodiny. A jejich žádost navíc vůbec nesouvisí s pandemií," doplnila. "Každopádně to byl ten nejpodivnější školní rok, jaký jsem kdy zažila," dodala Gabrielová.