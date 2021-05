Dokončené očkování proti koronaviru má třetina lidí starších 65 let

Celkem bylo očkování dokončeno u asi 10,6 procenta Čechů. Zatím se mohou hlásit lidé starší 40 let a vybrané profesní či pacientské skupiny, zájem jich projevilo asi 4,1 milionu (38,4 procenta).

Lidí nad 40 let žije v Česku asi šest milionů, v populaci nad 16 let, pro kterou jsou dosud vakcíny schválené, tvoří asi dvě třetiny. K zabránění šíření viru v populaci a vytvoření takzvané kolektivní imunity je podle odhadů odborníků třeba očkovat asi 70 procent celé populace. Vakcínu by si tak mělo nechat aplikovat alespoň 7,5 milionu lidí.

Mezi seniory je zájem velký. K očkování se registrovalo nebo ho už absolvovalo přes 86 procent lidí nad 80 let, více než 85 procent sedmdesátníků a přes 75 procent lidí ve věku 65 až 69 let. Z osmdesátníků a starších ale zatím vakcínu nedostalo přes 47.600 lidí, sedmdesátníků přes 102.000 a asi 62.000 lidí ve věku 60 až 65 let. Velká část z nich se chtěla nechat očkovat u svého praktického lékaře a na očkování kvůli malému počtu dodávek do ordinací tak stále čekají.

Plně očkovaných je asi 324.000 lidí ve věku 40 až 64 let a asi 115.000 mladších. Ti se k vakcíně dostali většinou jako pacienti s vybranými nemocemi nebo příslušníky vybraných profesí, například jako učitelé, sociální pracovníci, zdravotníci nebo příslušníci integrovaného záchranného systému.

"Rychle otevíráme další věkové skupiny, protože zájem v nižších věkových kategoriích není tak dramatický, jako jsme si ho užívali u starších spoluobčanů," uvedl k tomu před týdnem ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Původně se registrace k očkování pro všechny lidi mladší 40 let měla otevřít 1. června. Dnes premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům řekl, že zřejmě jako další půjde skupina po pěti ročnících, tedy lidé ve věku 35 až 39 let. V Česku jich žije skoro 762.000, očkovaných je asi 31.700 z nich.