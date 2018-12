Slováci vychází vstříc alternativním taxislužbám, Češi jejich provoz dále omezují

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

„Touto novelou odstraníme nerovné podmínky pro tzv. koncesované taxikáře a řidiče, kteří vozí zákazníky přes mobilní aplikace. Zkušenosti z jiných zemí potvrzují, že nejjednodušší cestou je zjednodušení podmínek pro klasické taxikáře, ale zároveň jejich přísnější a efektivnější kontrola," tvrdí slovenské ministerstvo dopravy.

Slovenští taxikáři nově nebudou muset mít v autě taxametr, ruší se také zkoušky z místopisu. Slovenské ministerstvo dopravy chce novelou zákona zabránit nelegálnímu podnikání. Podmínky se naposledy měnily v roce 2012, nezohledňovaly ovšem nové trendy v oblasti využívání mobilních aplikací. Bylo tedy potřeba upravit i tuto problematiku.

Provozovatelé taxislužeb budou i nadále potřebovat koncesi a auta bude třeba řádně označit, aby je policisté mohli kontrolovat. Policisté nově získají možnost zastavit jakékoliv vozidlo, aby zjistili, zdali jeho řidič neprovozuje taxislužbu. Pokud se neprokáže platnou kopií koncese, hrozí mu bloková pokuta až 500 eur. Za neoznačené vozidlo je pokuta o 300 eur nižší.

Naopak v České republice se alternativní taxislužby potýkají nadále s problémy. Původem estonská společnost Taxify musela včera ukončit přepravní činnost hned ve čtyřech krajských městech, přesněji Ostravě, Olomouci, Plzni a Českých Budějovicích. Provoz tam přitom rozšířila teprve v červenci letošního roku.

Aktivitu společnosti tam nejdříve výrazně zkomplikovalo předběžné opatření soudu. Úřady od října řidiče pokutovali, ti si navíc stěžovali na zastrašování a napadání ze strany taxikářů. Společnost Taxify čelí exekuci kvůli porušování opatření. Firma se hájí tím, že zodpovídá pouze za vývoj aplikace, ale samotné přepravní služby neprovozuje.

Zatím nepravomocné rozhodnutí soudu zakázalo firmě přepravu zákazníků i v Praze, a to alespoň do té doby, než nezačne plnit zákonem stanovená pravidla. Taxify však s rozhodnutím nesouhlasí a zákaz ignoruje.

Zástupci společnosti Taxify by se podobným změnám v české legislativě nebránili. Momentálně čekají na připravovanou novelu silničního zákona, po případné změně legislativy by se chtěli vrátit i do zmíněných čtyř krajských měst.

„Slovensko je progresivní především v tom, že nový zákon zohledňující nové technologie a trendy již přijalo. Je to kompromisní návrh, který nezpůsobil žádné stávky ani velké dohady,“ komentuje pro server EuroZprávy.cz slovenskou novelu ředitel společnosti Taxify pro ČR a Slovensko Roman Sysel a dodává, že bychom se z něj mohli poučit.

„Věc, které bych navrhoval se v ČR vyvarovat, je označení vozu řidiče používají aplikaci svítilnou. Toto označení může vést k jízdám mimo systém, při kterých platformy neuhlídají kvalitu a bezpečnost služby a příjmy z těchto jízd mohou zůstat také nezdaněny,“ popisuje Sysel.