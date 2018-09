Zločinci řádí online. Policie ČR potřebuje dalších 200 expertů na kyberkriminalitu

Praha - Policie by měla mít do budoucna zhruba o polovinu expertů na kybernetickou kriminalitu více, jejich počet by měl vzrůst z nynějších více než 300 asi na 500. Uvedl to dnes policejní prezident Tomáš Tuhý v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Ačkoli kriminalita v Česku loni meziročně klesla o 7,3 procenta zhruba na 202.000 trestných činů, v kyberkriminalitě - tedy zločinech spojených s počítači a internetem - činů přibývá. Loni podle ČT stoupl počet vyšetřovaných kyberzločinů z 5344 v roce 2016 na 5654.