Tuhého čeká povýšení? Hamáček ho navrhuje na generálporučíka

— Autor: ČTK

Praha - Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) navrhl povýšení policejního prezidenta Tomáš Tuhého do hodnosti generálporučíka, druhé nejvyšší české vojenské hodnosti. Do hodnosti brigádních generálů navrhuje jmenovat ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Vladimíra Kučeru a ředitele dopravní policie Tomáše Lercha. Vyplývá to z materiálu, který má ČTK k dispozici. Návrhem se bude zabývat vláda, zatím není jasné, kdy ho projedná.