Čeští vojáci dnes obdrželi medaile za působení v zahraničí

Vojákům za jejich působení poděkoval ředitel sekce plánování schopností ministerstva obrany Jaromír Alan. "Zastupovali jste velmi dobře zájmy České republiky. Za to vám náleží poděkování," řekl . Dodal, že během tříletého působení v zahraničí získali zkušenosti, které nyní budou moct přenést do české armády.

ČTK a České televizi Alan řekl, že česká armáda vysílá vojáky na různé pozice. Někteří působí v mezinárodních vojenských štábech a plní jeho úkoly, další přímo zastupují ČR v rámci národních zastoupení, tedy například ve stálé delegaci ČR při velitelství v NATO.

Česká armáda má každoročně na zahraničních působištích v Belgii, Německu, USA, Španělsku, Polsku, Norsku, Itálii, Slovensku či Nizozemsku asi 200 vojáků. Jejich počet se podle Alana v rámci rozšiřování velitelských struktur NATO zvýší o asi 20 osob. O konkrétních místech se nyní bude vyjednávat. "Zaměříme se na ty funkcionality, které v České republice nejsme schopni až tak dobře vycvičit a připravovat, využijeme tak zahraniční pracoviště k tomu, aby se tam námi vyslaný člověk něco přiučil, to znamená operační plánování především," řekl Alan. Kromě zahraničních pracovišť slouží stovky českých vojáků na vojenských misích třeba v Afghánistánu, Iráku či Mali.

Medailí byl dnes oceněn i vojenský policista Roman Gottfried, který se po třech letech vrátil z Itálie. Sloužil v tzv. NATO Stability Policing Centre of Excellence, které má na starosti trénink a vzdělávání policejních instruktorů a specialistů. "Je to útvar, který se zabývá úkoly, které jsou plněny ve prospěch obnovy a rekonstrukce bezpečnostních složek ve státu, který prošel konfliktem," řekl ČTK a České televizi. Na starosti měl přípravu vzdělávacích programů určených pro příslušníky NATO i dotčených zemí. Sestavoval tak třeba jejich učební plán, sháněl učitele a odborníky. "Aby ti, kteří do kurzů nastupovali, měli dostatečné, adekvátní a aktuální informace, které by jim pak pomáhaly v jejich přípravě na výjezd," poznamenal.