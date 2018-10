Vláda navrhla jmenování 12 generálů. Jeden kandidát se Zemanovi líbit nebude

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Ministerstvo obrany navrhlo jmenovat Opatu do funkce generálporučíka. Do hodností generálmajora chtělo povýšit velitele vzdušných sil Petra Hromka a velitele pozemních sil Josefa Kopeckého. Hodnost brigádního generála by podle návrhu ministerstva obrany měli získat zástupce velitele vzdušných sil Petr Lanči, zástupce velitele pozemních sil Petr Procházka, zástupce ředitele sekce podpory ministerstva obrany Jaroslav Schön a René Nábělek a Radek Horáček z Vojenského zpravodajství.

Ministerstvo vnitra navrhlo povýšit Tuhého do hodnosti generálporučíka. Do hodnosti brigádních generálů navrhuje jmenovat ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Vladimíra Kučeru a ředitele dopravní policie Tomáše Lercha.

Vláda podle Hamáčka schválila také návrh na povýšení Koudelky. Jeho povýšení navrhoval kabinet už dříve, v květnu ale Zeman návrhu nevyhověl. Média tehdy spekulovala o tom, že Koudelka nebyl jmenován mimo jiné kvůli zprávě BIS k jedu novičok, který byl využit při otravě ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala v Británii a kterou Zeman interpretoval jinak než ministerstva obrany a zahraničí.

Koudelka nebyl první, u koho prezident na návrh na povýšení nepřistoupil. V říjnu 2016 Zeman odmítl povýšit ředitele Vězeňské služby Petra Dohnala a jeho náměstka Simona Michailidise. Důvod neuvedl, podle spekulací to bylo kvůli postoji ministra spravedlnosti Roberta Pelikána při návštěvě dalajlamy. Dohnal a Michailidis byli povýšeni až v roce 2017.

Pokud prezident s vládním návrhem souhlasí, povyšuje do generálských hodností vojáky, policisty či hasiče dvakrát ročně, a to 8. května u příležitosti Dne vítězství a na Den vzniku samostatného Československa 28. října.