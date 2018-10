Ostře sledovaný proces: Soud osvobodil policistu, který zatarasil cestu pirátovi silnic

Cestování v čase: Sci-fi nebo skutečnost? A co když zabráníte vlastnímu narození?

Motocyklista, jenž měl v té době zákaz řízení, při srážce utrpěl vážná zranění. Vaicovi hrozilo až dvouleté vězení nebo zákaz činnosti. "Důkazy nesmí být posuzovány samostatně, ale všechny v kontextu. Kamerové záznamy nechci přeceňovat," řekl při odůvodnění rozsudku soudce Miroslav Rákosník.

Jsou podle něj ovlivněné i úhlem záběru či světelnými podmínkami. "Musíme se dostat do obrazu, jak se to jevilo obžalovanému ve chvíli, kdy přistoupil k tomu donucovacímu prostředku," uvedl soudce. Podle něj nebyl zásah proti motocyklistovi, vzhledem k jeho bezohledné jízdě, nepřiměřený.

"Zákon počítá s tím, že osobě, vůči které bude donucovací prostředek použit, bude způsobena újma. Připouští, aby ta újma byla nepřiměřená. Protože při odvrácení útoku musí být použita razantnější síla, než je síla útočníka, aby mohlo být dosaženo cíle," doplnil. I kdyby posoudil policistům zásah jako trestný čin, šlo by podle soudce o stav krajní nouze.

Policista podle obžaloby loni 16. června zastavil ujíždějícího motorkáře tak, že mu z protisměru, odkud ho řidič nemohl vidět, vjel do cesty služebním autem. Podle žalobce Michala Muravského tím ale nevytvořil zátaras, ale náhlou překážku, na kterou řidič motocyklu neměl šanci zareagovat. Do auta narazil v rychlosti téměř 130 kilometrů za hodinu, s těžkými zraněními skončil v nemocnici. Dva policisté v autě byli zraněni lehce. Policisté motocyklistu podezírali z toho, že má zákaz řízení, který skutečně měl. Navíc řídil pod vlivem alkoholu. Žalobce pro Vaice navrhoval podmíněný trest.

Vaic dnes novinářům řekl, že si za zákrokem stojí. "Je to pro mě pozitivní zpráva v tom smyslu, že ti, co ujíždějí, nemají vždycky vyhráno," řekl po vyhlášení rozsudku. Zásah byl podle něj hodně rychlý, ale snažil se prý jednat s chladnou hlavou. "Bezpečnost občanů je pro mě na prvním místě. Vzhledem k tomu, že se podle svého tvrzení nevěnoval řízení, je to jeho věc," dodal.

Podle jeho obhájce Josefa Kopřivy si motorkář musel být vědom toho, že ve vysoké rychlosti může srážka nastat. Doplnil, že podle něj byl motocyklista potenciálním vrahem. Během agresivní jízdy, kterou dnes popisovali před soudem další policisté, mohl podle obhájce kohokoliv zabít.

Podle soudce by bylo vhodné, aby se ministerstvo vnitra či policie více věnovali problematice takových zásahů a školení policistů. "Zarazilo mě, když jsem se dotazoval na proškolování v takových situacích, jak byli svědci váhaví a jakým způsobem, až skoro marně, lovili z paměti situace, kdy to nacvičovali," uvedl v odůvodnění rozsudku. Dodal ale, že právě obžalovaný proškolen byl, o čem svědčí i listinné důkazy.

"Příprava a výcvik policistů by měl být aktuální a reagovat na to, co se skutečně děje. Sami říkají, že pachatelé čím dál tím častěji ujíždějí, musí je pronásledovat," doplnil s tím, že k použití zastavovacích pásů pro auta existuje rozsáhlá metodika. Pásy ale nejde použít proti motocyklu.

K soudu přišly policistu podpořit desítky kolegů a několik motorkářů, po vynesení rozsudku zatleskali. Někteří z nich měli na znamení solidarity na pažích uvázané světle modré stuhy. Svolavatel setkání, předseda odborového svazu Unie bezpečnostních složek Aleš Lehký před rozsudkem uvedl, že pokud bude Vaic odsouzen, bude to mít velký vliv na budoucí rozhodování policistů při podobných zásazích.

Vaicovi v posledních dnech vyjádřili podporu vedení Policie ČR, policejní prezident Tomáš Tuhý i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) v úterý odmítla nařčení, že policistu účelově kriminalizovala. Odvolala se při tom na znalecký posudek, podle kterého nemohl motorkář policejní auto do poslední chvíle vidět, protože vjelo do směru jízdy motocyklu zpoza středové stěny tunelu.