Armáda si do šesti let pořídí bojové drony, budou vážit až 600 kilo

— Autor: ČTK

Armáda by si měla mezi lety 2022 a 2024 pořídit víceúčelové drony, které budou vážit až 600 kilogramů. Budou vybavené průzkumnými přístroji či systémy pro elektronický boj. Vojáci budou ale mít možnost na ně instalovat i zbraně. Podle armádního webu to dnes řekl na takzvaném průmyslovém dni ministerstva obrany Petr Šnajdárek z Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje MO. Vedení armády již v minulosti uvedlo, že do dronů investuje do roku 2025 miliardu korun.