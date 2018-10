Policie letos v Praze podnikla přes 60 razií zaměřených na drogy

Téměř za 500 drogových přestupků uložili pokuty skoro za tři miliony korun a odhalili 63 hledaných lidí. V noci na pátek se na Václavském a Staroměstském náměstí a na Můstku konala další razie, po níž jsou čtyři lidé podezřelí z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Policisté u těchto zadržených zajistili celkem 80 gramů drog od marihuany až po amfetamin, informoval dnes ČTK mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Akce v centru Prahy ze čtvrtka na pátek se zúčastnilo bezmála 140 policistů a pět celníků rozdělených do tří skupin tak, aby podle mluvčího nemohl nikdo utéct nebo předem varovat ostatní. Policisté zkontrolovali dohromady téměř 120 lidí, převážně cizinců z takzvaných třetích zemí, uvedl Hulan.

Akce se zúčastnili i dva služební psi vycvičení na vyhledávání drog. Psi jim pomohli odhalit i ty, kteří s návykovými látkami přišli do styku v posledních několika hodinách, i když u sebe žádnou drogu neměli. Třicet lidí, které takto označili psi, poté policisté podrobili kontrolním stěrům. "Stěry prokázaly doslova koktejl drog, marihuanou počínaje a pervitinem konče, se kterými přišli kontrolovaní v době nedávno minulé do styku," dodal Hulan. I tito lidé skončili na policejní služebně.

Praha často čelí kritice, že ve městě působí drogoví dealeři, aniž by proti nim policie účinně zasahovala. Hulan odmítl výtky, že policisté jsou vůči situaci v centru metropole neteční nebo že ji vůbec neřeší. Důkazem jsou podle něj časté razie i počty zadržených. Upozornil nicméně na to, že při řešení drogových deliktů policisté narážejí na různá úskalí. Dealeři jsou dobře organizovaní a mají propracované postupy, aby je policisté nechytili s drogou, nebo jaké maximální množství drogy mohou mít u sebe, aby to nebyl trestný čin, dodal policejní mluvčí.